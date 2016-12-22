В Пентагоне рассказали о деталях удара США по Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что во время нанесения удара по Сирии в субботу, 14 апреля, американские военные удвоили количество примененного оружия, по сравнение с прошлым годом. Его слова передает CNN.



«Оно было использовано по целям для, как мы полагаем, нанесения урона по программе химического оружия. Мы определили цели, как химическое оружие. И мы не будем расширять территорию нанесения удара. Мы были очень точны и пропорциональны. Но в тоже время, это был тяжелый удар», — рассказал он.



Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд отметил, что всего было три цели, а именно исследовательский центр в Дамаске, склад с химическим оружие на западе Хомса, и третья цель, которая находится рядом со второй. Он пояснил, что на последнем объекте находилось оборудование, связанное с химическим оружием и важный командный пост.



Мэттис добавил, что на данный момент о потерях не сообщалось. Данфорд отметил, что нанесение воздушных ударов было заверенное. Представители Пентагона заметили, что удары с воздуха прекратятся, когда сирийский режим прекратить использовать химическое оружие.

В январе 2017 года США ударили по Сирии 59 крылатыми ракетами «Томагавк». Их целью была авиабаза сирийских правительственных сил Шайрат в провинции Хомс. Удар был нанесен после сообщений о том, что в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие.