МИД заявил о продолжении контактов с США после ударов по Сирии

Россия и США продолжат поддерживать контакт по военной и дипломатической линии, несмотря на нанесенные по Дамаску удары. Вместе с тем говорить о сотрудничестве Москвы и Вашингтона уже не приходится, полагают в МИД

Сергей Рябков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Несмотря на удары стран западной коалиции по Сирии, Россия продолжает поддерживать контакт с США и другими странами, участвовавшими в атаке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Ответственно заявляю, что каналы коммуникации между военными ведомствами на различных уровнях сохранены и функционируют. Характер обмена информацией и оценками — это вопрос отдельный. Не думаю, что в нынешней ситуации было бы правильно вдаваться в подробности того, что происходит», — рассказал замглавы МИД.

Рябков отметил, что назвать эти контакты «сотрудничеством» между двумя странами достаточно сложно. Характер отношений между Россией и США представитель ведомства охарактеризовал как «перманентный спор». «Эти споры выплеснулись в публичное пространство. Они являются предметом всеобщего внимания. Понятно, что говорить о сотрудничестве в этих условиях — было бы грешить против истины», — пояснил он.

Рябков заявил о том, что Вашингтон и его союзники «все дальше отдаляются не только от императива соблюдения норм международного права, но и просто даже от стандартных канонов дипломатического общения». Таким образом западные страны наносят ущерб всей системе международных отношений. Ключевой проблемой на пути коллективного решения возникающих проблем Рябков назвал приверженность США и их союзников к «односторонним действиям».

Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что это не перечеркивает необходимости сотрудничества. «Сотрудничать нужно. И одна из главных задач сегодняшнего дня — это обеспечить для Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возможность все-таки выполнить свою работу и направить специалистов в Думу, чтобы они собрали материалы и факты, провели соответствующие беседы», — сказал Рябков. Замглавы МИД отметил, что с учетом всего происходящего уровень страны «и близко не могут подойти к той степени доверия, которая на определенных этапах наших взаимоотношений с теми же США вроде как начинала складываться».

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по целям в Сирии. Согласно заявлениям западных стран, мишенью для атаки стали комплексы по хранению и производства химического оружия.В то же время правозащитники утром 14 апреля заявляли о том, что часть ударов была нанесена и по расположению элитных частей сирийской армии. Часть ракет, выпущенных по Дамаску, как заявило сирийское руководство, была сбита сирийскими системами ПРО.

Россия выступила с осуждением проведенной военной операции. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «актом агрессии». Российский МИД счел, что ракетные удары «поставят крест» на переговорном процессе в Сирии. По итогам ударов российский Генштаб не исключил возможности поставки в Сирию систем ПРО С-300.