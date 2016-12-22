Правозащитники назвали цели ударов сил коалиции в Сирии

Согласно данным правозащитников, в Дамаске ракетному удару коалиции подверглись не только химические лаборатории, но и места дислокации военных подразделений. Целями атаки стали элитные подразделения сирийской армии

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Целями ракетного удара по Дамаску стали центры по разработке химического оружия и базы элитных подразделений сирийской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Мониторингового центра по правам человека, базирующегося в Лондоне.

В числе приоритетных целей оказались места дислокации подразделений Республиканской гвардии, и 4-й дивизии сирийской армии, сообщили в Мониторинговом центре. Эти силы считаются элитными частями армии сирийского режима. The New York Times также сообщает о том, что одной из целей ударов в Дамаске стала исследовательская лаборатория.

Правительство Великобритании также назвало еще одну цель ракетных ударов – склад на бывшей ракетной базе близ Хомса. По данным Лондона, на нем хранилось химическое оружие и вещества для его изготовления. Британские власти особо подчеркнули, что склад расположен на удалении от жилых домов, что снижает риск поражения мирных жителей хранившимся на нем химоружием.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, комментируя начало операции, не упоминал в качестве целей для удара места дислокации сирийской армии. Целями для атаки Данфорд назвал три объекта: научный центр в Дамаске, связанный с производством химоружия, склад химоружия в провинции Хомс и расположенный близ него командный центр.

В 2017 году ракетному удару со стороны США подвергся аэродром Шайрат, на котором базировались самолеты ВВС Сирии. Прошлогодний удар был также произведен после обвинений о применении химического оружия в адрес Дамаска. Целями крылатых ракет стали взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

Военная операция США, Франции и Великобритании в Сирии была начата в ночь на 14 апреля. Поводом к ее началу стали сообщения о применении химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте. Российское Минобороны 13 апреля выступило с опровержением обвинений в адрес Дамаска, заявив о постановочном характере видеоролика о химатаке.

Перед началом операции в Средиземное море были стянуты силы флота США, в том числе эсминцы USS Donald Cook и UUS Winston Churchill, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». В операции также приняли участие силы ВВС Франции и Великобритании.

В посольстве России в Дамаске сообщили об отсутствии пострадавших граждан России при ударах. В то же время российские дипломаты уже выступили с резким осуждением действий Вашингтона, Парижа и Лондона. Посольство России в США заявило, что действия коалиции «не останутся без последствий».