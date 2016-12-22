В Дамаске рассказали о разрушенных лабораториях и сбитых ракетах

Во время удара стран западной коалиции по исследовательскому центру в Барзе в Дамаске и армейским складам в Хомске несколько ракет были перехвачены средствами ПВО Сирии, сообщает агентство SANA.
Исследовательскому центру в Барзе нанесен материальный ущерб. В результате попадания нескольких ракет разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. «Ущерб нанесен только материальный», — говорится в сообщении.
По данным агентства, при атаке на складские комплексы в Хомсе несколько ракет были сбиты, а некоторые из них под воздействием средств ПВО изменили траекторию полета и отклонились от заданных целей. В результате пострадали трое гражданских.
В ночь на субботу, 14 апреля, президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении объявил, что отдал приказ о «точечных ударах» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. По его словам, к операции также присоединились Великобритания и Франция. Трамп подчеркнул, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.
По информации Минобороны России, удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Ракеты были выпущены с самолетов и кораблей США, удары нанесли также ВВС Великобритании и Франции.
Всего, по данным российских военных, по объектам в Сирии было выпущено более 100 ракет.