Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,51 60,88 EUR Нал. 77,24 74,94 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8007,90 +184,90 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,62 +0,58% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии
Лента новостей
Правозащитники назвали цели ударов сил коалиции в Сирии 07:15, Политика США и их союзники задействовали в ударах по Сирии авиацию и флот 07:05, Политика В Пентагоне рассказали о деталях удара США по Сирии 06:45, Политика Захарова прокомментировала начало военной операции против Сирии 06:21, Политика Пентагон рассказал о контактах с Россией перед ударами по Сирии 06:04, Политика НАТО поддержало ракетные удары по Сирии 06:04, Политика Елисейские дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии 06:03, Политика МИД России отреагировал на удары США, Британии и Франции по Сирии 05:47, Политика Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии 05:44, Политика Правозащитники сообщили об ударе США и их союзников по целям в Дамаске 05:27, Политика Очевидцы опубликовали видео нанесения ударов по Сирии 05:08, Политика Макрон подтвердил участие Франции в совместной с США операции в Сирии 05:00, Политика Трамп обратился напрямую к России в связи с ударами по Сирии 04:36, Политика Великобритания присоединилась к ударам США по Сирии 04:31, Политика Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии 04:11, Политика Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция 04:09, Общество В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту 04:02, Общество В МЧС сообщили о поступающих из Монголии в Байкал загрязняющих веществах 03:34, Общество Макрон и Мэй решили продолжить работу над ответом на «химатаку в Сирии» 03:00, Общество СМИ узнали о желании Трампа при ударе по Сирии наказать Россию 03:00, Политика МЧС посчитало остававшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерово 02:15, Общество Сколько за прошлый год заработали российские депутаты и чиновники 01:44, Политика Прокуратура США объявила о расследовании в отношении адвоката Трампа 01:20, Политика Десантный корабль России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море 00:49, Политика СМИ сообщили о найденной химической лаборатории боевиков в Восточной Гуте 00:12, Политика «Выстрел в ногу»: по кому ударят предложенные против США санкции 00:02, Экономика Минтранс уточнил сроки открытия проезда для грузовиков по Крымскому мосту 13 апр, 23:47, Бизнес СМИ сообщили о слежке российских кораблей за флотом США у берегов Сирии 13 апр, 23:39, Политика
Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии
Политика, 07:17
0
Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии
В российском оборонном ведомстве уточнили, что ни одна из выпущенных ракет не входила в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме
Российские истребители на авиабазе в Хмеймиме. Май 2016 года (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Удары наносили самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции, сообщает российское оборонное ведомство.

До этого удары западной коалиции по Сирийским объектам прокомментировали в МИД России. Одним из первых это был российский посол в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфор на специальном брифинге рассказал, что удары были нанесены по «Научный центру в Дамаске, складу с химическим оружием в западном Хомсе и еще одному месту рядом со второй целью, которое является местом хранения химического оружия и важным командным пунктом».

Материал дополняется. 

Главное
Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция Общество
Главное
Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция Общество
Правозащитники назвали цели ударов сил коалиции в Сирии Политика
МИД России отреагировал на удары США, Британии и Франции по Сирии Политика
Трамп обратился напрямую к России в связи с ударами по Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.