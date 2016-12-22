Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии

Ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что удары наносились с 03:42 мск до 05:10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Удары наносили самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции, сообщает российское оборонное ведомство.
До этого удары западной коалиции по Сирийским объектам прокомментировали в МИД России. Одним из первых это был российский посол в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий.
В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам сирийских правительственных сил. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфор на специальном брифинге рассказал, что удары были нанесены по «Научный центру в Дамаске, складу с химическим оружием в западном Хомсе и еще одному месту рядом со второй целью, которое является местом хранения химического оружия и важным командным пунктом».
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