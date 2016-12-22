Трамп обратился напрямую к России в связи с ударами по Сирии

«Иран и Россию я спрашиваю: какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира могут оцениваться друзьями, которых они поддерживают. Ни одна нация не может преуспеть, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и диктаторов–убийц», — сказал Трамп.
«В 2013 году [российский] президент [Владимир] Путин и его правительство пообещали миру, что они будут гарантировать ликвидацию химического оружия Сирии», — продолжил он. «Недавняя атака Асада и сегодняшняя реакция — это прямой результат неспособности России сохранить это обещание. Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь или присоединится к цивилизованным нациям в качестве силы стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладить с Россией и, возможно, даже с Ираном, а может и нет», — сказал Трамп.
В ночь на 14 апреля Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии. К операции присоединились Великобритания и Франция. Трамп объяснил, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.
Очевидцы в Дамаске сообщают о взрывах. Агентство SANA сообщает, что сирийские ПВО отражают удары.
Великобритания и Франция подтвердили участие в операции. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что одобрила точечные военные удары в Сирии, которые, по ее слвоам, направлены против химического оружия в этой стране. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Франция не может мириться с применением химического оружия в Сирии.