В Курской области ограничили въезд в приграничные населенные пункты

Ограничения начнут действовать с 15 марта. Власти призвали жителей не возвращаться на территории, которые пока не проверили саперы. За нарушение запрета на посещение предусмотрена административная ответственность

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Курской области с 15 марта введут ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде приграничных населенных пунктов, а также в прилегающих к ним зонах, сообщили в оперштабе региона.

В штабе призвали курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не проверили саперы.

«В случае нарушения гражданами запрета при получении вреда здоровью или в случае гибели меры социальной поддержки в виде единовременных пособий предоставляться не будут. За нарушение запрета также предусмотрена административная ответственность», — предупредили в оперштабе.

Запрещено посещение следующих населенных пунктов: Беловский район : Забужевка, Крупец, Озерки, Гоптаровка, Кондратовка, Кучеров, Гирьи, Камышное, Сосновый Бор, Белица;

: Забужевка, Крупец, Озерки, Гоптаровка, Кондратовка, Кучеров, Гирьи, Камышное, Сосновый Бор, Белица; Большесолдатский район : Нечаев, Будище, Бирюковка, Новосотницкий, Бердин, Розгребли, Ямская Cтeпь, Нижняя Паровая;

: Нечаев, Будище, Бирюковка, Новосотницкий, Бердин, Розгребли, Ямская Cтeпь, Нижняя Паровая; Глушковский район : Oбуxoвкa;

: Oбуxoвкa; Кореневский район : Уcпeнoвкa, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Любимовка, Обуховка, Ольговка, Краснооктябрьское, Koмаровкa, Снагость, Aпaнacoвкa, 10-й Октябрь, Maтвеевкa, Вишневка, Beтрено, Жеболовка, Журавли, Дуровка, Кремяное, Шептуховка, Скрылевка, Каучук;

: Уcпeнoвкa, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Любимовка, Обуховка, Ольговка, Краснооктябрьское, Koмаровкa, Снагость, Aпaнacoвкa, 10-й Октябрь, Maтвеевкa, Вишневка, Beтрено, Жеболовка, Журавли, Дуровка, Кремяное, Шептуховка, Скрылевка, Каучук; Суджанский район : Александрия, Борки, Спальное, Гончаровка, Куриловка, Меловой, Гуево, Горналь, Первый Княжий, Второй Княжий, Гоголевка, Заолешенка, Олешня, Рубанщина, Зеленый Шлях, Леонидово, Новоивановка, Толстый Луг, Плехово, Дарьино, Лебедевка, Локня, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Богдановка, Казачья Локня, Зазулевка, Кругленькое, Никольский, Южный, Мартыновка, Maxновкa, Черкасское Поречное, Уланок, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Косица, Замостье, Дмитрюков, Колмаков, Викторовка, Мирный, Михайловка, Бондаревка, Агроном, Черкасская Конопелька, Фанасеевка, Русская Конопелька, Погребки, Орловка, Mapьeвкa, Новочеркасский, Правда, Ивашковский, Pуccкoe Поречное, Малая Локня, Кубаткин, Николаевка, Нижнемахово, Cеменовкa, Ворожба, Осипова Лука, Черный Олех, Пушкарное, Зеленый, Бахтинка, Лeoнтьевка, Киреевка, Камышовка, Дьяковка, Хитровка, Новоселовка, Красный Поселок, Ивница, Мерзловка, Шептуховка, Исаковка, Генераловка;

: Александрия, Борки, Спальное, Гончаровка, Куриловка, Меловой, Гуево, Горналь, Первый Княжий, Второй Княжий, Гоголевка, Заолешенка, Олешня, Рубанщина, Зеленый Шлях, Леонидово, Новоивановка, Толстый Луг, Плехово, Дарьино, Лебедевка, Локня, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Богдановка, Казачья Локня, Зазулевка, Кругленькое, Никольский, Южный, Мартыновка, Maxновкa, Черкасское Поречное, Уланок, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Косица, Замостье, Дмитрюков, Колмаков, Викторовка, Мирный, Михайловка, Бондаревка, Агроном, Черкасская Конопелька, Фанасеевка, Русская Конопелька, Погребки, Орловка, Mapьeвкa, Новочеркасский, Правда, Ивашковский, Pуccкoe Поречное, Малая Локня, Кубаткин, Николаевка, Нижнемахово, Cеменовкa, Ворожба, Осипова Лука, Черный Олех, Пушкарное, Зеленый, Бахтинка, Лeoнтьевка, Киреевка, Камышовка, Дьяковка, Хитровка, Новоселовка, Красный Поселок, Ивница, Мерзловка, Шептуховка, Исаковка, Генераловка; Льговский район: Левшинка.

ВСУ вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. К марту российские войска освободили более 1,1 тыс. кв. м, или более 86% от площади территорий, занятых ВСУ, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Главком ВСУ Александр Сырский 12 марта говорил о боях в районе Суджи. По его словам, Украина может переместить свои силы «на более выгодные рубежи», если это потребуется.

Об освобождении Суджи — единственного города в Курской области, оказавшегося под контролем ВСУ, — Минобороны отчиталось 13 марта.

Путин в тот же день заявил, что в ближайшие дни украинские военные будут заблокированы в Курской области. По его словам, им останется только либо сдаться, либо погибнуть.

Вопрос с бойцами ВСУ в Курской области Путин также поднял, комментируя предложение о 30-дневном перемирии, которое продвигают США и Украина. Президент заявил, что поддерживает идею, «но есть нюансы». В частности, нужно решить, что делать с украинскими военными на территории российского региона. «Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?» — спросил он.

Президент США Дональд Трамп 14 марта заявил, что тысячи украинских военных оказались в окружении. Он призвал Путина сохранить им жизни.