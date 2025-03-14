Forbes рассказал об оставленной технике ВСУ в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области оставили все тяжелое оборудование, которое не смогли взять с собой, а также лучшие транспортные средства и артиллерию, пишет Forbes.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. 8 марта российские силы начали наступление сразу по нескольким направлениям. Спустя пять дней Минобороны сообщило об освобождении Суджи — единственного города, который заняли украинские войска в ходе своей операции. В ведомстве также публиковали кадры ударов по отступающим подразделениям ВСУ.

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