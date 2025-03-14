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Политика ,  
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AP узнало об идее Трампа отправить палестинских беженцев в Судан и Сомали

США и Израиль связались с правительствами Судана, Сомали и Сомалиленда, чтобы обсудить переселение жителей сектора Газа, сообщает AP. Ранее Трамп обещал, что палестинцев размесят в «красивом и безопасном» месте
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

США и Израиль продолжают обсуждать переселение палестинцев из сектора Газа. По информации источников Associated Press, в качестве возможных вариантов Вашингтон и Тель-Авив рассматривают территории Судана и Сомали, а также непризнанного Сомалиленда.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над сектором Газа. Он гарантировал, что американские власти займутся экономическим развитием полуэксклава. В числе прочего план Трампа предусматривает переселение жителей Газы в соседние ближневосточные страны. По данным Центрального статистического бюро Палестины на 2024 год, население сектора Газа составляло 2,13 млн человек.

Со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников AP пишет, что разместить жителей сектора Газа предложили Судану, Сомали и Сомалиленду. По словам собеседников агентства, отдельные контакты по этому вопросу начались еще в феврале — после того, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили план по переселению палестинцев из Газы. Ведущая роль в обсуждения отведена Израилю, отмечает AP.

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Представители Сомали и Сомалиленда сказали агентству, что им не известно о каких-либо контактах с США. В то время как чиновники в Судане подтвердили, что администрация Трампа обратилась к местным властям, но получила «немедленный отказ». На каком этапе находится обсуждение, и как далеко смогли продвинуться Вашингтон и Тель-Авив, пока неясно, пишет AP.

Как отмечает агентство, поскольку все три потенциальные для переселения территории бедны, а в некоторых случаях и охвачены насилием, решение ставит под сомнение заявленную Трампом цель. Он говорил, что сможет найти для переселения «прекрасный район», где палестинцы «будут счастливы», и в них «не будут стрелять, как это происходило в Газе».

Арабские государства, включая Египет и Иорданию, отказались поддержать план Трампа. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае заявил, что если президент США продолжит реализацию своего плана, он ввергнет Ближний Восток в новый цикл кризисов, которые «пагубно скажутся на мире и стабильности».

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Персоны
Милена Костерева
Израиль США сектор Газа Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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