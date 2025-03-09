 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Германия, Британия и Франция поддержали план восстановления сектора Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку плану восстановления сектора Газа арабских стран. Коммюннике опубликовано на сайте МИД Соединенного королевства.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства, приветствуем арабскую инициативу по плану восстановления Газы. План показывает реалистичный путь к восстановлению Газы и обещает — в случае его реализации — быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе», — говорится в заявлении.

Министры пришли к выводу, что усилия по восстановлению и реконструкции «должны основываться на прочных политических рамках и рамках безопасности, приемлемых как для израильтян, так и для палестинцев, которые обеспечивают долгосрочный мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев».

Министры также призвали все стороны «использовать преимущества этого плана в качестве отправной точки».

Что нужно знать о секторе Газа, который Трамп хочет превратить в ривьеру
Общество
Фото:Mahmoud Issa / Reuters

4 марта 2025 года Лига арабских государств на саммите в Каире поддержала план восстановления сектора Газа, разработанный Египтом. Он предполагает выделение $53 млрд на восстановление палестинского анклава и позволит избежать вытеснения жителей сектора Газа за его пределы. Израиль и США отвергли документ, сославшись на то, что он он «не учитывает реальную ситуацию», тогда как движение ХАМАС поддержало инициативу. 

В начале февраля 2025 года  президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над палестинским полуэксклавом (так называют эксклав, имеющий выход к морю. — РБК). Он пообещал, что США возьмут на себя ответственность за демонтаж всех неразорвавшихся бомб, ликвидацию разрушенных зданий и запуск экономического развития в секторе.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Великобритания Германия Франция Италия Евросоюз сектор Газа
Материалы по теме
Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор Газа
Политика
Трамп заявил, что США не придется покупать сектор Газа
Политика
Трамп заявил, что США «займут сектор Газа»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Астрахани приостановили полетыБизнес, 05:05
HuffPost назвала, сколько для США стоит увлечение Трампом игрой в гольфПолитика, 04:55
Германия, Британия и Франция поддержали план восстановления сектора ГазаПолитика, 04:21
Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за фонограммБизнес, 03:45
Bild узнал о планах Германии отказаться от F-35A из-за «аварийной кнопки»Политика, 03:32
Американский стартап начал поиски места для выведения мамонтовТехнологии и медиа, 02:45
Расистский скандал с лидером «Зенита». Будет ли снято наказание с ВенделаСпорт, 02:32
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Над Рязанью сбили беспилотникиПолитика, 02:31
Британский экс-министр обороны не увидел «конца света» при НАТО без СШАПолитика, 02:27
Во Владикавказе объявили режим опасности БПЛА и остановили полетыПолитика, 02:11
В Латакии погиб сирийский силовик при засаде сторонников АсадаПолитика, 01:48
Вице-президент США сообщил об испуге дочери из-за прокиевских активистовПолитика, 01:27
В Петербурге задержали мужчин, похитивших подростка ради ₽300 тыс.Общество, 00:31
Times узнала о сомнениях Запада в Зеленском, которыми «делятся шепотом»Политика, 00:16