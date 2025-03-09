Германия, Британия и Франция поддержали план восстановления сектора Газа

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку плану восстановления сектора Газа арабских стран. Коммюннике опубликовано на сайте МИД Соединенного королевства.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства, приветствуем арабскую инициативу по плану восстановления Газы. План показывает реалистичный путь к восстановлению Газы и обещает — в случае его реализации — быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе», — говорится в заявлении.

Министры пришли к выводу, что усилия по восстановлению и реконструкции «должны основываться на прочных политических рамках и рамках безопасности, приемлемых как для израильтян, так и для палестинцев, которые обеспечивают долгосрочный мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев».

Министры также призвали все стороны «использовать преимущества этого плана в качестве отправной точки».

4 марта 2025 года Лига арабских государств на саммите в Каире поддержала план восстановления сектора Газа, разработанный Египтом. Он предполагает выделение $53 млрд на восстановление палестинского анклава и позволит избежать вытеснения жителей сектора Газа за его пределы. Израиль и США отвергли документ, сославшись на то, что он он «не учитывает реальную ситуацию», тогда как движение ХАМАС поддержало инициативу.

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над палестинским полуэксклавом (так называют эксклав, имеющий выход к морю. — РБК). Он пообещал, что США возьмут на себя ответственность за демонтаж всех неразорвавшихся бомб, ликвидацию разрушенных зданий и запуск экономического развития в секторе.