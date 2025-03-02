Что нужно знать о секторе Газа, который Трамп хочет превратить в ривьеру

Дональд Трамп пообещал превратить сектор Газа в «ближневосточную ривьеру». Сколько людей живут в регионе, из чего состоит его экономика и с чем придется иметь дело при реализации такого амбициозного плана — в материале РБК

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

По мнению журналистов The Economist, проблема сектора Газа — одна из самых трудноразрешимых в мире. В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над палестинским полуэксклавом (так называют эксклав, имеющий выход к морю. — РБК). Он пообещал, что США возьмут на себя ответственность за демонтаж всех неразорвавшихся бомб, ликвидацию разрушенных зданий и запуск экономического развития в секторе.

Трамп предложил переселить население Газы в соседние арабские страны: они могли бы выделить для палестинцев территории, обустройством которых займутся более богатые ближневосточные государства. По прикидкам спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, реконструкция может занять от десяти до 15 лет. Стоимость плана неясна, однако, по мнению экспертов, она будет кратно превышать сумму $40 млрд, которую США сейчас каждый год тратят на программу USAID. Арабские государства заявили, что отказываются поддерживать план Трампа.

После отказа Египта и Иордании президент в интервью Fox News заявил, что, хотя он и считает, что его план действительно сработает, он не будет его навязывать. «Я буду просто ждать и рекомендовать [воплотить его]», — пообещал Трамп.

Слова политика некоторые СМИ восприняли как отказ от переселения. Однако 26 февраля президент США снова привлек внимание к своему плану, опубликовав сгенерированный ИИ ролик, показывающий процветающую Газу. Выглядеть она (по версии Трампа и искусственного интеллекта) должна так.

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Где расположен сектор Газа и сколько людей здесь живут

Сектор Газа — территория частично признанного государства Палестина, в этом полуэксклаве живут почти 40% ее населения. 8/10 протяженности внешней границы приходится на Израиль, оставшаяся территория граничит с Египтом. Они же являются крупнейшими торговыми партнерами Газы. У сектора есть 40-километровая береговая линия Средиземного моря. Большая часть населения сосредоточена в городах, север более населенный, самым крупным городом является Газа.

Территория сектора Газа — 363 кв. км, то есть примерно 1/7 территории Москвы и четверть Санкт-Петербурга. По данным Центрального статистического бюро Палестины, население сектора в 2024 году составляло 2,13 млн человек. Плотность населения здесь одна из самых высоких в мире — 5,83 тыс. человек на 1 кв. км. Больше только в Монако, Сингапуре и двух специальных административных районах Китая — Макао и Гонконге.

Две трети населения Газы числятся беженцами, то есть они сами или их предки до 1948 года проживали на территории современного Израиля. По данным за 2024 год, общее количество палестинцев в мире — почти 15 млн человек. Из них в современной Палестине, то есть в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, живут лишь 5,5 млн. Еще 1,8 млн находятся на территориях современного Израиля и 6,4 млн — в остальных арабских государствах. Оставшиеся 1,2 млн проживают в других странах.

Население Газы очень молодое, более 40% ее жителей младше 15 лет (в мире доля детей этого возраста — 25%, в соседнем Египте — 32%). Более половины населения Газы моложе 20 лет. По данным ЦРУ США, население Газы — самое юное среди стран Ближнего Востока и одно из самых молодых в арабском мире.

Молодое и бедное население Газы традиционно считается благоприятной средой для распространения радикализма. Согласно американским данным, ХАМАС с начала войны завербовал 10–15 тыс. человек. Учитывая, что ЦАХАЛ с начала войны ликвидировала примерно столько же, а до 7 октября предположительная численность боевиков оценивалась в 20–25 тыс., ХАМАС удалось за короткий срок восполнить потерю половины бойцов, хотя и за счет менее подготовленной молодежи.

По мнению профессора политических наук Чикагского университета Роберта Пейпа, война Израиля против ХАМАС сделала движение только сильнее. «Для террористической или повстанческой группировки ключевым источником силы является не численность нынешнего поколения бойцов, а ее потенциал по привлечению сторонников из местного населения в будущем, — пишет Пейп в колонке для Foreign Affairs. — Группировка [ХАМАС] по-прежнему пользуется огромной поддержкой жителей Газы, что позволяет боевикам практически с их разрешения захватывать гуманитарные грузы и легко возвращаться в районы, ранее зачищенные израильскими войсками».

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Палестинским центром опросных исследований (PCPSR) в сентябре 2024 года, доля жителей сектора Газа, одобряющих нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, составила 39%. Столько же ответили, что удовлетворены действиями ХАМАС во время войны. Несмотря на снижение показателей — в марте прошлого года нападение одобряли 71%, а действиями боевиков были довольны 62%, — саму партию все еще поддерживают 35% опрошенных. Это больше, чем у остальных палестинских политических сил.

Пейп также отмечает, что большинство террористов — добровольцы, «разгневанные смертью родственников и друзей или в целом разъяренные» агрессией. В сентябре 2024 года 57% опрошенных жителей Газы ответили, что в нынешней войне погиб по крайней мере один член их семьи, а у 69% есть по крайней мере один член семьи, который был ранен.

Газу также часто называют самой большой тюрьмой под открытым небом, поскольку покинуть ее можно только с разрешения израильских властей, а получить его сложно. В 2022 году 7 тыс. из 20,5 тыс. палестинцев, нуждавшихся в медицинской помощи за пределами сектора Газа, получили отказ на пересечение границы. С ограничениями на выезд сталкиваются студенты, художники, спортсмены и палестинцы других специальностей. Жесткий контроль распространяется в том числе на перемещения между палестинскими территориями: сектором Газа и Западным берегом.

Закрытые границы негативно сказываются на экономическом положении населения. Работа в Израиле, где средняя зарплата в пять раз выше, была возможностью достойного заработка для многих жителей Газы. Если до 2000 года каждый месяц границу с Израилем пересекали около полумиллиона палестинцев, преимущественно рабочих, то с введением израильской блокады в 2007 году среднее число пересечений снизилось. В 2007–2013 годах оно находилось на уровне 4 тыс., а с 2014 по 2022 год — 10,4 тыс. в месяц.

Чем занимается население Газы

Согласно общим данным о секторе Газа и Западном береге, большая часть производств в Палестине семейные и небольшие: 97% компаний имеют меньше девяти работников, а 99% — меньше 20. По данным ЦРУ США, в 2022 году основными сферами промышленности в Газе были производство текстиля, продуктов и мебели, все они сосредоточены в городе Газа. Больше половины населения занято в государственном секторе. Уровень образования у занятых в госсекторе в среднем выше, чем у работающих на частных предприятиях (традиционно палестинское население с высоким уровнем грамотности считается самым образованным в регионе).

После введения Израилем блокады против сектора Газа в 2007 году в эксклаве значительно сократился экспорт и импорт. Количество грузовиков с коммерческими товарами, вывозимыми из Газы, в 2009 году составляло в среднем два в месяц — до блокады среднемесячный максимум составлял 961.

Авторы исследования, посвященного влиянию израильской блокады на экономику палестинской территории, отмечают, что снижение экспорта и импорта привело к снижению занятости в промышленности и переходу рабочей силы в сферу услуг, поскольку промышленность в секторе была связана с использованием импортного сырья и продажей продукции за границу. Сейчас услуги (включая образование и здравоохранение) являются главной сферой экономики Газы. По данным Всемирного банка за 2022 год, лишь 33% работающего населения Палестины были заняты в промышленности, а в сфере услуг — 61% (считались территории и сектора Газа, и Западного берега).

Cельское хозяйство не является основной сферой деятельности и занимает лишь третье место после услуг и торговли. Согласно общим данным о Палестине за 2022 год, в нем были заняты 6% работающего населения (для сектора Газа значения могут быть чуть выше). Площадь земель, используемых для сельского хозяйства, составляет около 150 кв. км, или 41% территории Газы, посчитали в UNOSAT. Почти на 60% этих угодий растут плодовые деревья, еще по 20% отводится под выращивание овощей и полевых культур.

По данным ЦРУ, основными продуктами, которые производятся в Газе, были томаты, огурцы, оливки, картофель, баклажаны, тыква и виноград. Большую часть свежих фруктов и овощей выращивают на фермах, расположенных вдоль границы с Израилем. Также в список производимых продуктов входят коровье и овечье молоко. По данным на конец 2021 года, в секторе Газа было почти 58 тыс. овец, 14,5 тыс. коров и 8,5 тыс. коз.

Через год после начала войны в Газе пострадало две трети сельхозземель, самый серьезный урон был нанесен деревьям — их пострадало более 70%. Из 2,3 тыс. колодцев, использовавшихся для сельского хозяйства до начала войны, к сентябрю 2024 года была уничтожена половина. К концу 2024 года погибло 60% поголовья овец, 66% — коз, 96% кур и 99% коров.

После введения израильской блокады около половины бюджета ХАМАС получал с налогов на контрабанду, которую переправляли через туннели, ведущие в Газу через египетскую границу. Через подземную сеть палестинцы ввозили продовольствие, топливо, медикаменты, электронику и оружие. В 2014 году большинство туннелей на границе было затоплено Египтом, однако на территории сектора Газа все еще находится разветвленная сеть туннелей длинной более 500 км, которую ХАМАС использует для хранения оружия и содержания заложников.

До войны Газа получала от Израиля большую часть электричества — 120 МВт в сутки. На территории эксклава есть одна старая электростанция, которая работает на топливе и может вырабатывать лишь 80 МВт, однако даже до войны она не работала на полную мощность. Небольшая доля электричества производилась генераторами. Общее количество электроэнергии даже в мирное время было в два раза ниже необходимого минимума — 400–450 МВт в сутки.

Газа зависит от Израиля и в поставках воды, поскольку еще до начала войны 96% воды из колодцев было непригодно из-за загрязнений и засоленности грунтовых вод. В Газе есть три основные опреснительные станции, однако для их работы необходимы дефицитные топливо или электричество. До начала войны станции производили около 7% чистой воды, необходимой Газе. Еще 13% поставлялось из Израиля. Вся остальная используемая вода добывалась из загрязненных грунтовых вод.

Потенциально сектор Газа может стать привлекательным местом для туристов за счет побережья Средиземного моря, писал профессор Университета Тель-Авива Пол Ривлин. Многообещающей выглядит и добыча природного газа, обнаруженного на шельфе недалеко от Газы. Запас месторождения оценивается в триллион кубических футов (28 млрд куб. м) при сроке эксплуатации 15 лет.

История

Сектор Газа вместе с остальными палестинскими территориями находился под контролем Османской империи с 1516 года. После Первой мировой войны и распада империи Палестина стала подмандатной территорией Великобритании. В 1947 году Великобритания отказалась от мандата, и в том же году ООН проголосовала за разделение Палестины на два государства — еврейское и арабское. 14 мая 1948 года было провозглашено создание независимого государства Израиль, однако соседние арабские государства — Египет, Ирак, Ливан, Трансиордания и Сирия — вторглись на его территорию. В результате боевых действий Израиль занял территории, выходящие за обозначенные ООН границы. Арабо-израильский конфликт с тех пор так и не закончился и раз за разом разгорался с новой силой.

С 1948 по 1967 год (за исключением четырех месяцев израильской оккупации в 1956 году) территория сектора Газа находилась под контролем Египта, который, однако, не считал ее частью своего государства и отказывался предоставлять палестинским беженцам гражданство. По итогам Шестидневной войны Египет был вынужден уступить контроль над территорией Израилю (тогда же под израильский контроль перешел Западный берег, ранее аннексированный Иорданией). Находясь под властью Израиля, палестинцы обеих территорий в 1987–1991 и 2000–2005 годах организовали два крупных восстания, известных как Первая и Вторая интифады. Во время последней был уничтожен международный аэропорт Газы, связывавший эксклав с внешним миром.

По итогам Первой интифады, в 1993 году, между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) были заключены cоглашения «Осло», согласно которым ООП отказывалась от вооруженного сопротивления, а Израиль соглашался на создание на территории Палестины независимого государства, что так и не было реализовано.

После Второй интифады, в 2005 году, Израиль под внутренним и международным давлением отказался от контроля над сектором Газа и вывел оттуда 9 тыс. военных и поселенцев. В 2006 году исламистское движение ХАМАС выиграло выборы в секторе Газа. После короткого вооруженного конфликта со светским Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ, находится у власти на Западном берегу) ХАМАС в мае 2007 года стал основной политической силой в Газе.

В сентябре того же года Израиль ввел блокаду Газы, к ней присоединился Египет. Блокада включала ограничения на импорт продовольствия, топлива и строительных материалов, на выход рыбаков Газы в море дальше 11 км от берега, на передвижение людей в сектор Газа и из него и почти полный запрет на экспорт. С тех пор ограничения несколько раз смягчали и ужесточали, но фактически блокада действует до сих пор.

Члены ХАМАС называют себя борцами за свободу, но в США, ЕС, Японии и Израиле движение признано террористическим. За пределами Палестины ХАМАС поддерживают Иран и — как минимум политически — Турция. ХАМАС в Газе занимается не только военной деятельностью, но и организацией социальных услуг, в том числе образования и здравоохранения. Однако, по мнению некоторых экспертов, ХАМАС никогда не был нацелен на улучшение экономических условий для жителей Газы. «Движение, похоже, использовало большую часть своих средств для строительства обширной сети туннелей», — объяснили в The Washington Post.

Нынешняя ситуация и гуманитарное состояние

Хотя на протяжении всей блокады в сектор Газа и на Западный берег поступала гуманитарная помощь от других государств и международных организаций, она всегда была нестабильной и зависела от политической обстановки, что мешало большинству палестинцев строить планы на будущее, ведь до начала войны 80% населения Газы зависело от гуманитарной помощи.

За период с 21 октября 2023 года по 17 января 2025 года со стороны Израиля по наземным маршрутам в сектор Газа доставили 1,3 млн т гуманитарной помощи, более 75% пришлось на поставки продовольствия. Около 40% этого объема — это базовые продукты: мука, рис, сахар, растительное масло и др.

По данным Всемирного банка на конец сентября 2024 года, почти 100% населения Газы находилось за чертой бедности, а до начала конфликта этот показатель находился в районе 65%. Две трети семей едят лишь один раз в день. С начала войны население сектора сократилось на 6%.

Авиаудары по эксклаву привели к полному или частичному разрушению 92% жилых строений и почти 70% всех зданий. Восстановление обойдется по меньшей мере в $53,2 млрд. Дома превратились в горы бетонных развалин и строительного мусора, которого, по данным Программы ООН по окружающей среде на август 2024 года, в секторе Газа находится более 42 млн т. Если заполнить этими обломками грузовики и выстроить их в линию, очередь будет стоять от Нью-Йорка до Сингапура, подсчитал Bloomberg. Больше половины разрушений приходится на город Газа и его окрестности. По данным ООН на май 2024 года, в секторе Газа может находиться около 7,5 тыс. т неразорвавшихся бомб. При использовании 100 грузовиков их вывоз может занять 14 лет.