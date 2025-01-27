Арабские страны отказали Трампу в «зачистке Газы»

Трамп предложил переселить палестинцев в новые дома в Египте и Израиле на время или на долгий срок, но ни власти этих стран, ни лидеры палестинцев, ни арабские сторонники республиканца инициативу не поддержали

Север сектора Газа (Фото: Mahmoud Al-Basos / Reuters)

Египет поддерживает право палестинского народа жить на своей земле и отвергает любые попытки иного заселения, аннексии этих территорий или выселения палестинцев. Об этом заявил египетский МИД.

«Подобные действия угрожают стабильности, создают риск дальнейшего распространения конфликта в регионе и подрывают возможности для мира и сосуществования», — говорится в заявлении.

«Решение палестинского вопроса лежит в Палестине; Иордания — для иорданцев, а Палестина — для палестинцев», — подтвердил иорданский министр иностранных дел Айман Сафади и пообещал, что позиция королевства насчет переселения палестинцев никогда не изменится.

Аналогичную позицию занял лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, осудив «любые проекты» по переселению жителей Газы за пределы палестинского эксклава и заверив, что палестинцы «не откажутся от своей земли и святых мест».

Их заявления стали реакцией на предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев в Египет и Иорданию, где для них построят дома. Политик рассказал, что обсудил эту идею с иорданским королем Абдаллой II и планирует поговорить с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Вы говорите, вероятно, о полутора миллионах человек, и мы просто зачистим все это. Я не знаю. Что-то должно произойти, но сейчас это буквально место сноса», — сказал Трамп и упомянул, что палестинцы могут находиться в Египте и Иордании «временно, а могут и долгосрочно».

Из его комментариев не было однозначно ясно, шла речь обо всех жителях сектора Газа или только части из них. Население сектора Газа достигает 2 млн человек, причем только в Иордании уже проживают более 2,3 млн зарегистрированных палестинских беженцев.

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Идею Трампа решительно отвергли и в руководстве палестинской группировки ХАМАС, а организация Arab Americans for Trump, призывавшая американцев арабского происхождения голосовать за республиканца, призвала не выдвигать «диких претензий» к палестинцам. Позитивно инициативу президента встретили в крайне правых политических кругах Израиля. «После 76 лет, в течение которых большую часть населения Газы силой удерживали в суровых условиях, чтобы поддерживать амбиции по уничтожению Государства Израиль, идея помочь им найти другие места, чтобы начать новую, хорошую жизнь, является прекрасной», — сказал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, лидер партии «Религиозный Сионизм».

По словам источников Channel 12 и CNN, идея Трампа была «не оговоркой, а частью гораздо более масштабного шага, чем кажется, скоординированного с Израилем».