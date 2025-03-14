Американцы высказали опасения из-за «тесной связи» Трампа с Россией

Трамп «слишком тесно связан» с Россией, считают 56% участников опроса Reuters/Ipsos. Сам президент называл свою позицию по отношению к Москве жесткой, но говорил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения»

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Среди американцев растет беспокойство по поводу «слишком тесных связей» президента Дональда Трампа с Россией, следует из результатов опроса Reuters/Ipsos. Несмотря на это, рейтинг одобрения Трампа в последние недели остается стабильным — на уровне 44%.

Опрос проводился с 11 по 12 марта, в нем приняли участие 1422 взрослых американца. С утверждением, что Трамп слишком близок к Москве, согласились около 56% респондентов, в том числе 89% демократов и 27% республиканцев. Не разделяют эту позицию 40% опрошенных, еще 4% отказались отвечать на вопрос.

Сам Трамп, комментируя критику о «мягком» отношении к Москве, называл свою позицию жесткой. По словам президента, все, что он делает, имеет одну цель — прекратить боевые действия на Украине. Еще во время своей президентской кампании Трамп говорил, что ему удастся урегулировать конфликт за 24 часа после вступления в должность. Но спустя месяц после своей инаугурации, 24 февраля, он сказал уже о «нескольких неделях», при условии, что стороны «будут действовать с умом».

44% респондентов опроса заявили, что поддерживают план Трампа обусловить военную поддержку Украины получением доли ее полезных ископаемых. Эту идею поддержали две трети республиканцев и каждый пятый демократ. Речь идет о соглашении для совместной добычи Вашингтоном и Киевом украинских полезных ископаемых. Документ предполагал создание инвестиционного фонда восстановления Украины, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности (минералы, нефть, газ).

Респондентов также спросили об отношении к целям Трампа «по расширению территории США». Ранее американский президент заявил о планах купить Гренландию, сделать Канаду 51-м штатом, вернуть США контроль над Панамским каналом и организовать реконструкцию сектора Газа.

На вопрос о том, что должно стать для Трампа приоритетом, только 1% респондентов ответили расширение американских границ. 61% опрошенных американцев считают, что глава государства должен бороться с инфляцией, а 13% заявили, что ему следует сосредоточиться на сокращении размера федерального правительства.

В Кремле ранее говорили, что пока между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мало контактов, они «в начале пути» по налаживанию связи. Последние прямые контакты Трампа и Путина состоялись 12 февраля. Тогда главы государств созвонились по телефону. Основными темами беседы были украинское урегулирование и проблемы в российско-американских отношениях.