Кремль заявил, что Путин и Трамп находятся «в начале пути»

Песков назвал конструктивным единственный состоявшийся разговор между Трампом и Путиным, но отметил, что путь по реставрации отношений двух стран будет трудным и долгим

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Пока между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным было мало контактов, они «в начале пути» по налаживанию связи, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что контакты у них телефонные не столь частые. Собственно, вот в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор. Но тем не менее он достаточно конструктивный, для того чтобы быть в диалоге и решать проблемы. Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о том, что журналист The Washington Post спросил Трампа о проявлении Путиным неуважения к нему. Сам республиканец ответил на это вопросом: он проявляет неуважение ко мне?

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Последняя беседа российского президента с американским — на тот момент Джо Байденом — проходила ровно за три года до этого, в 2022 году.

Основными темами беседы Путина и Трампа были украинское урегулирование и проблемы в российско-американских отношениях. Главы государств также договорились о личной встрече, но пока ее дата и место не определены.

Тем не менее делегации Москвы и Вашингтона 18 февраля провели встречу в Эр-Рияде, где обсуждали более подробно затронутые президентами в телефонной беседе темы. В частности, как сообщал, Госдеп, стороны договорились назначить «высокопоставленные команды для начала работы над путем к скорейшему прекращению конфликта на Украине» приемлемым для всех сторон способом. Кроме того, Москва и Вашингтон условились нормализовать работу своих дипмиссий.

Песков не подтвердил данные CNN, что в Саудовской Аравии пройдут еще одни переговоры России и США.