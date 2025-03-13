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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Присоединение Гренландии, входящей в состав Дании, к США случится, заявил президент США, его слова передает Sky News.

«Я думаю, что это произойдет», — сказал политик.

По его словам, это нужно для международной безопасности. Он также подверг сомнению права Дании на автономный регион, поскольку страна находится «очень далеко» от Гренландии.

Трамп выразил желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока (2017-2021). После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее, не исключив, что для достижения цели прибегнет к военному или экономическому давлению.

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12 марта на парламентских выборах в Гренландии первое место заняла оппозиционная партия Demokraatit, которая представляет интересы бизнеса, второе — оппозиционная левая партия Naleraq. Обе они поддерживают независимость Гренландии. Накануне премьер Гренландии Муте Эгеде допустил, что в будущем остров подпишет соглашение об ассоциации с Данией и Фарерскими островами и станет независимым. Гарантом безопасности Гренландии в таком случае, по словам политика, станет западный альянс.

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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