NBC назвал причину неучастия Келлога в переговорах по Украине с Россией
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог был отстранен переговоров на высоком уровне о прекращении конгфликта из-за позиции Кремля. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на представителя администрации США и российского чиновника.
Москва считает позицию Келлога слишком «проукраинской», сказал NBC News осведомленный российский чиновник. «Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — заявил он.
Представитель администрации США также сообщил NBC News, что Россия не хотела, чтобы Келлог участвовал в переговорах.
На отсутствие Келлога на встречах внимание ранее обращало Politico. По мнению сотрудников администрации США и экспертов-республиканцев, неофициально консультирующих команду американского президента, с которыми поговорило издание, это подчеркивает, что дипломата «отодвинули на второй план».
Одновременно это свидетельствует о том, что спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф занимает центральное место в переговорах, считают источники Politico. В начале февраля The New York Times писала, что Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить сферу деятельности за пределы Ближнего Востока для открытия канала переговоров с Россией.
Politico утверждала, что назначение Келлога спецпосланником по Украине было встречено «вздохом облегчения» в Киеве и Европе, поскольку его считают «ястребом» в отношении России и понимающим риски «неудачного» мирного соглашения, которое будет выгодно Москве.
По данным Bloomberg, Уиткофф на этой неделе должен был вновь посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, после того как по итогам переговоров в Джидде Киев согласился на 30-дневное перемирие, если на этот шаг пойдет Москва. Путин накануне сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, но указал на нюансы.
Сервис Flightradar 13 марта показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль «своевременно проинформирует», если встреча Путина и Уиткоффа состоится. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что встреча пройдет вечером 13 марта в закрытом формате, и что американского дипломата позовут в Кремль после сигнала от президента.
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