Politico сообщило, что спецпосланника Трампа по Украине «отодвинули»

Отсутствие спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога на встрече с представителями Киева в Джидде 11 марта подчеркивает, что его «отодвинули на второй план», в то время как спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф занимает центральное место в переговорах.

Об этом пишет Politico со ссылкой на сотрудников администрации американского президента Дональда Трампа и экспертов-республиканцев, неофициально консультирующих команду президента.

«Роль Келлога в этом деле под большим вопросом, — заявил NatSec Daily представитель администрации Трампа — Непонятно, почему президент не примет окончательного решения по этому вопросу. Уже и так слишком много главных героев плюс Уиткофф пытаются сыграть роль героя в прекращении войны. Келлогг, прихрамывая, продвигается вперед, усугубляя путаницу в вопросе о том, кто чем занимается».

Однако другие американские чиновники оспаривают это. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками», подчеркивая, что Трамп «использует таланты» многих чиновников, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли добавила: «Выполнение четких указаний президента по прекращению этой войны является единственной заботой генерала [в отставке] Келлога».

Politico пишет, что назначение Келлога спецпосланником по Украине было встречено «вздохом облегчение» в Киеве и Европе, поскольку его считают «ястребом» в отношении России и понимающим риски «неудачного» мирного соглашения, которое будет выгодно Москве. Некоторые чиновники администрации США и близкие к Белому дому республиканцы отмечают, что в то же время «на подъеме» находятся более скептично настроенные в отношении помощи Украине фигуры в команде Трамп — например, вице-президент Джей Ди Вэнс.

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