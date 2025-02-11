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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYT узнала о еще одном посланнике Трампа для диалога по Украине с Россией

NYT: Трамп поручил посланнику Уиткоффу наладить диалог по Украине с Россией
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Спецпосланником Трампа по Украине является Кит Келлог, но к поиску путей урегулирования и диалога президент привлек еще и посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Он принял участие в вывозе в США осужденного в России Фогела
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

11 февраля Белый дом сообщил, что Уиткофф был в России — вместе с ним на самолете страну покинул американец Марк Фогел, отбывавший в российской тюрьме срок по делу о контрабанде наркотиков. В 2022-м его осудили на 14 лет лишения свободы за провоз в багаже 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он собирался использовать в медицинских целях. В Белом доме сообщили, что стороны смогли договориться об обмене, но на кого обменяла Фогела, не уточнялось.

Как пишет NYT, несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить сферу деятельности за пределы Ближнего Востока для открытия канала переговоров с Россией. Также он обсуждал урегулирование на Украине с представителями Катара и Саудовской Аравии.

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Дональд Трамп

До прихода в администрацию Трампа Уиткофф развивал свой бизнес в сфере девелопмента — группу компаний Witkoff, которая возвела десятки объектов недвижимости в деловых районах США. NYT отмечает, что Трамп и Уиткофф дружат с 1980-х, президент США доверяет ему.

Уиткофф был одним из участников переговоров перед заключением сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Перемирие между сторонами длится с 19 января, но сейчас оно под угрозой из-за отказа ХАМАС передать Израилю заложников, что группировка аргументировала нарушениями со стороны еврейского государства.

Спецпосланником Трампа по Украине и России является генерал в отставке Кит Келлог. Газета отмечает, что поручать решение одной проблемы нескольким людям свойственно Трампу.

Как сообщил ранее Bloomberg, Келлог планирует в ближайшие недели представить варианты прекращения конфликта на Украине, но перед этим он намерен пообщаться с чиновниками из Европы и НАТО. Планируется, что он будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется на этой неделе и где возможны его контакты с представителями различных стран, в том числе и Украины.

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Дональд Трамп Стив Уиткофф Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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