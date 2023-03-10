Минобороны исключило «дополнительные мероприятия» в рамках мобилизации

В Национальном центре управления обороной сообщили, что количество обращений от обеспокоенных возможностью призыва граждан возросло. На горячей линии им объясняют, что никаких дополнительных мероприятий по мобилизации не ведется

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Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, заявили на брифинге Национального центра управления обороны, передает ТАСС.

«Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — приводит агентство сообщение.

21 сентября прошлого года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. При этом указа об окончании мобилизации подписано не было. В Минобороны в феврале пояснили, что, если указ о частичной мобилизации признают утратившим силу, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций.

Посольство США в России в том же месяце опубликовало рекомендацию американцам с двойным гражданством покинуть страну, потому что российские власти могут подвергнуть их мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что данных о новой волне мобилизации у него нет.

Путин в декабре говорил, что «в дополнительных мобилизационных мероприятиях необходимости на сегодняшний момент нет никакой».