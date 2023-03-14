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Военная операция на Украине ,  
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Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии

Путин: Минпромторг подготовил и передал Минобороны список профессий для отсрочки от службы
Решить вопрос об отсрочке для работающих в оборонке призывников Путин пообещал в январе, после совещания в Минобороны по вопросам увеличения численности вооруженных сил до 1,5 млн человек
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минпромторг подготовил список востребованных профессий с отсрочкой от службы в армии, сообщил президент Владимир Путин на встрече с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

По словам Путина, нужно определиться, «что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала».

«Здесь Минпромторг, вот я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые нужны, и он передан в Министерство обороны», — сказал он в ответ на вопрос об отсрочке для работников сферы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Президент сообщил, что Минобороны и Минпромторг обсудят вопрос, они «должны определиться, какое решение принять».

Путин отметил также, что многие предприятия ОПК работают в три смены, и не хватает особенно высококвалифицированных специалистов. По его словам, «должен быть найден баланс между самим производством и интересами Министерства обороны».

Президент в середине января пообещал решить вопрос об отсрочке от службы в армии гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК. Это произошло на следующий день после того, как глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности вооруженных сил до 1,5 млн человек, в том числе контрактников — до 695 тыс. Такое решение министр объяснил необходимостью «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации».

Путин напомнил, что работники ОПК не попали на службу в рамках частичной мобилизации, о которой он объявил в сентябре 2022 года. 28 октября Шойгу сообщил о ее завершении. При этом указа об окончании мобилизации подписано не было. В Минобороны в феврале пояснили, что, если указ о частичной мобилизации признают утратившим силу, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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