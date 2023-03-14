Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 13 мар, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 13 мар, 16:45
«РИА Новости» показало кадры испытаний транспортного беспилотника ТрАМП Политика, 05:36
Военные Южной Кореи сообщили о пуске КНДР ракет в сторону Японского моря Политика, 05:13
Россияне ответили на вопрос, какого пола должен быть их начальник Общество, 05:00
Кадыров призвал военных не жаловаться на проблемы фразой «воин не кричит» Политика, 04:57
Вильфанд заявил о развитии погоды в Москве по «весеннему сценарию» Общество, 04:44
ЦРУ заявило о необходимости «усилить шпионаж» США Политика, 04:22
Трамп обвинил Байдена в создании альянса России и Китая Политика, 04:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В «Роскосмосе» рассказали о пяти случаях спасения МКС за год Технологии и медиа, 03:49
Трамп обвинил своего бывшего вице-президента в штурме Капитолия США Политика, 03:29
В Сербии потребовали отставки министра за призыв к санкциям против России Политика, 03:15
ВОЗ предрекла завершение пандемии COVID в 2023 году и назвала ее «уроки» Общество, 03:03
Банки Кубы начали принимать карты «Мир» Финансы, 02:46
WP узнала о пессимизме властей Украины и ВСУ Политика, 02:12
Новым главой бундесвера в ФРГ станет «генерал-корона» Политика, 02:12
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров призвал военных не жаловаться на проблемы фразой «воин не кричит»

Кадыров: бойцам на передовой не следует жаловаться — «воин не кричит»
Кадыров отреагировал на появляющиеся в интернете видеозаписи с жалобами от служащих из зоны военной операции призывом решать проблемы и вовремя устранять их. Он заявил, что «это война, а не курорт» и напомнил о звезде Героя России
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

«Отдельным бойцам на передовой» не следует предавать гласности в социальных сетях внутренние вопросы и проблемы, поскольку они будут всегда и неизбежны в военной обстановке, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь? Воин не кричит — воин решает», — написал он.

Кадыров считает, что военные должны решать задачи, а не записывать коллективные обращения, которые выкладывают в интернет. В случае нехватки патронов глава Чечни предложил задать себе вопрос, почему вышестоящего офицера не предупредили об их скором полном израсходовании: «У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу». Кадыров признал, что такое положение дел «звучит сурово», однако указал, что «это война, а не курорт».

«Думаете, легко звезду Героя получить? Ан-нет! Ее как раз-таки и дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами», — добавил он.

В интернете в последние месяцы появляются видеозаписи, на которых представляющиеся военнослужащими мужчины сообщают о жалобах и просят руководство разобраться с ситуацией.

В частности, в начале февраля мобилизованные из Тувы рассказали о случаях побоев и угроз со стороны представителей Народной милиции ДНР. Они также сообщили, что до сих пор не закреплены за конкретной воинской частью. Власти Тувы назвали ситуацию вопиющей, произошедшее поставил на свой контроль вице-спикер Госдумы, бывший глава республики Шолбан Кара-оол. «Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», — рассказал он позднее.

Читайте на РБК Pro
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом
В каких случаях сложнее получать деньги от государства по оборонзаказу

В середине марта появилось видеообращение мужчин, которые представились мобилизованными из Свердловской области и Пермского края. Они рассказали, что их передали под командование первой славянской бригады ДНР. «Из войск территориальной обороны нас перевели в штурмовые подразделения, без должных записей и документов [...] Одну из наших рот отправили на штурм в укрепрайон под Авдеевкой без разведки, без связи с другими подразделениями», — говорилось в обращении. Власти Пермского края начали проверку, с просьбой проверить информацию там также обратились в военную прокуратуру.

Президент Владимир Путин в прошлом декабре призвал Минобороны слышать критику и внимательно к ней относиться.
 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Рамзан Кадыров Чечня жалобы мобилизация

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Выплаты свердловского мобилизованного отправили его тезке из Ростова
Политика
Иркутским мобилизованным в ДНР пообещали перевод после жалобы Путину
Политика
Москалькова призвала Генштаб изучить жалобы мобилизованных из Татарстана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter