Кадыров призвал военных не жаловаться на проблемы фразой «воин не кричит»

Кадыров отреагировал на появляющиеся в интернете видеозаписи с жалобами от служащих из зоны военной операции призывом решать проблемы и вовремя устранять их. Он заявил, что «это война, а не курорт» и напомнил о звезде Героя России

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

«Отдельным бойцам на передовой» не следует предавать гласности в социальных сетях внутренние вопросы и проблемы, поскольку они будут всегда и неизбежны в военной обстановке, заявил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь? Воин не кричит — воин решает», — написал он.

Кадыров считает, что военные должны решать задачи, а не записывать коллективные обращения, которые выкладывают в интернет. В случае нехватки патронов глава Чечни предложил задать себе вопрос, почему вышестоящего офицера не предупредили об их скором полном израсходовании: «У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу». Кадыров признал, что такое положение дел «звучит сурово», однако указал, что «это война, а не курорт».

«Думаете, легко звезду Героя получить? Ан-нет! Ее как раз-таки и дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами», — добавил он.

В интернете в последние месяцы появляются видеозаписи, на которых представляющиеся военнослужащими мужчины сообщают о жалобах и просят руководство разобраться с ситуацией.

В частности, в начале февраля мобилизованные из Тувы рассказали о случаях побоев и угроз со стороны представителей Народной милиции ДНР. Они также сообщили, что до сих пор не закреплены за конкретной воинской частью. Власти Тувы назвали ситуацию вопиющей, произошедшее поставил на свой контроль вице-спикер Госдумы, бывший глава республики Шолбан Кара-оол. «Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», — рассказал он позднее.

В середине марта появилось видеообращение мужчин, которые представились мобилизованными из Свердловской области и Пермского края. Они рассказали, что их передали под командование первой славянской бригады ДНР. «Из войск территориальной обороны нас перевели в штурмовые подразделения, без должных записей и документов [...] Одну из наших рот отправили на штурм в укрепрайон под Авдеевкой без разведки, без связи с другими подразделениями», — говорилось в обращении. Власти Пермского края начали проверку, с просьбой проверить информацию там также обратились в военную прокуратуру.

Президент Владимир Путин в прошлом декабре призвал Минобороны слышать критику и внимательно к ней относиться.

