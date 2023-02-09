Экс-глава Тувы рассказал о состоянии жаловавшихся на побои в ДНР бойцов

Встретившийся с мобилизованными земляками Кара-оол не нашел у них значительных травм, однако сообщил, что некоторые военные были направлены в медучреждения. Саму ситуацию он назвал ненормальной, в ней разбирается прокуратура

Шолбан Кара-Оол (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Никто из жаловавшихся на побои в Донецкой народной республике мобилизованных военнослужащих из Тувы серьезно не пострадал, сообщил РБК вице-спикер Госдумы, бывший глава Республики Тыва (2007–2021 годы) Шолбан Кара-оол, который встретился с записавшими видеообращение с жалобами военными.

«Я имел возможность побывать там вместе с высокими военными начальниками: [Юнус-Беком] Евкуровым, [Виктором] Горемыкиным — заместителями министра обороны. <...> Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», — сказал он.

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Отвечая на вопрос, подтвердились ли факты применения насилия в отношении мобилизованных из республики, он сказал, что выяснением деталей занимается военная прокуратура. «Конечно, это ненормальный случай, в особенности когда озвучивается, что будто бы есть отдельная военная полиция ДНР. На самом деле такого формирования нет. Официальные лица уже проговорили комментарии по этому поводу, сказали, что так не должно быть», — заявил экс-глава республики.

Он уточнил, что тех, кому все-таки потребовалось «медицинское обслуживание», направили в медучреждения. Также с ними провели беседы, «рассказали о действующем законодательстве по поводу выплат и многом другом». «В ближайшее время организуем телемост с регионом, чтобы они могли пообщаться с родными, близкими. <...> Было принято решение, что мы обеспечим ребятам обучение на полигоне, чтобы они более слаженно работали. Помогать им будут кадровые военные, в том числе из Тувы, из 55-й бригады», — сказал депутат.

55-я отдельная мотострелковая бригада дислоцируется в Туве, основная часть мобилизованных из Тувы проходят службу именно в этой бригаде и с конца октября 2022 года выполняют задачи военной операции на Украине.

Видеообращение на тувинском языке от группы мобилизованных из Тувы появилось в соцсетях 5 февраля. В нем они рассказывали, что по прибытии в ДНР столкнулись с побоями и угрозами со стороны представителей Народной милиции ДНР. Кроме того, они жаловались, что до сих пор не закреплены за конкретной воинской частью. Власти Тувы назвали ситуацию вопиющей. Инцидент на контроль поставил Шолбан Кара-оол. Он также заявил, что выезжает в ДНР, чтобы встретиться с мобилизованными земляками.

Глава республики Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить «законность действий Народной милиции, упоминаемой в видеосообщении». Глава региона направил в ДНР своих представителей «для непосредственного разбирательства» и пообещал обратиться к руководству Минобороны.

О том, что Минобороны согласилось перевести пожаловавшихся мобилизованных в 55-ю бригаду, 8 февраля сообщил Ховалыг. В телеграм-канале он написал, что такой перевод — «дело небыстрое», но заявил, что надеется на оперативное решение вопроса. Он также заявил, что жалобами мобилизованных из Тувы займутся замминистра обороны генерал-полковник Виктор Горемыкин и командование армейского корпуса.