Совфед утвердил решения 85 регионов о поддержке поправок в Конституцию

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Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения поправок в Конституцию региональными заксобраниями, сообщает корреспондент РБК.

«За» проголосовали 164 сенатора, против — один, никто не воздержался. Как заявил глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, все заксобрания проголосовали за поправки. В ходе обсуждения Клишасу задали всего один вопрос. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова спросила его, корректно ли называть называть процедуру «установлением», а не «утверждением» результатов.

Против голосовал сенатор Вячеслав Мархаев, о чем он сообщил РБК.

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