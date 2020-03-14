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Поправки в Конституцию ,  
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Совфед утвердил решения 85 регионов о поддержке поправок в Конституцию

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения поправок в Конституцию региональными заксобраниями, сообщает корреспондент РБК.

«За» проголосовали 164 сенатора, против — один, никто не воздержался. Как заявил глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, все заксобрания проголосовали за поправки. В ходе обсуждения Клишасу задали всего один вопрос. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова спросила его, корректно ли называть называть процедуру «установлением», а не «утверждением» результатов.

Против голосовал сенатор Вячеслав Мархаев, о чем он сообщил РБК.

Материал дополняется

Автор: Евгения Кузнецова
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