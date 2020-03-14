Поправки в Конституцию , 14 мар, 10:25
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Совфед утвердил решения 85 регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения поправок в Конституцию региональными заксобраниями, сообщает корреспондент РБК.
«За» проголосовали 164 сенатора, против — один, никто не воздержался. Как заявил глава комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, все заксобрания проголосовали за поправки. В ходе обсуждения Клишасу задали всего один вопрос. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова спросила его, корректно ли называть называть процедуру «установлением», а не «утверждением» результатов.
Против голосовал сенатор Вячеслав Мархаев, о чем он сообщил РБК.
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