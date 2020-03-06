Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию

Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, необходимо не перегружать основной закон. Об этом на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24» в YouTube.

Кроме того, по словам Путина, Конституция должна гарантировать невозможность попыток «раскачки страны». «Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны. Тоже этого никто не хочет», — сказал президент.

По словам Путина, сейчас ситуация в стране изменилась «кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна. И, конечно, поправки востребованы», — заявил президент.

Он отметил, что принципиально важно, чтобы обновленный основной закон объединял людей, «вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания».

Кроме того, по словам Путина у российских граждан будет «абсолютно решающая роль» в вопросе внесения поправок в Конституцию. «Практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации», — отметил президент. В связи с этим Путин призвал глав фракций провести разъяснительную работу с гражданами и проинформировать их.