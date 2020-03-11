Против поправок в Конституцию проголосовал сенатор от Иркутской области

Вячеслав Мархаев (Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press)

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев сообщил РБК, что проголосовал против закона о поправках в Конституцию России.

«Да, я голосовал против», — сказал Мархаев. Пояснить свою позицию он отказался.

Ранее о том, что Мархаев был единственным сенатором, который отказался поддержать закон о поправках в Конституцию, сообщил источник «Интерфакса». Как уточнил источник агентства, сенатор от Тывы Людмила Нарусова, сенатор от Орловской области Василий Иконников и сенатор от Республики Хакасия Валерий Усатюк воздержались от голосования.

Совет Федерации 11 марта поддержал закон о поправках в Конституцию. «За» проголосовали 160 сенаторов, один против и трое воздержались.