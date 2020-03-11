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Поправки в Конституцию ,  
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Против поправок в Конституцию проголосовал сенатор от Иркутской области

Вячеслав Мархаев (Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press)

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев сообщил РБК, что проголосовал против закона о поправках в Конституцию России.

«Да, я голосовал против», — сказал Мархаев. Пояснить свою позицию он отказался.

Ранее о том, что Мархаев был единственным сенатором, который отказался поддержать закон о поправках в Конституцию, сообщил источник «Интерфакса». Как уточнил источник агентства, сенатор от Тывы Людмила Нарусова, сенатор от Орловской области Василий Иконников и сенатор от Республики Хакасия Валерий Усатюк воздержались от голосования.

Совет Федерации 11 марта поддержал закон о поправках в Конституцию. «За» проголосовали 160 сенаторов, один против и трое воздержались.

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Ранее в тот же день в третьем, окончательном чтении документ приняла Госдума. За изменение Основного закона проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов, которые отказались голосовать, заявив, что позднее избиратели «с карандашом» пройдутся по фамилиям тех, кто не проголосовал за зарплату выше прожиточного минимума, защиту института брака, культуры, русского языка.

Теперь, когда Совфед одобрил законопроект, его направят в региональные заксобрания, а после этого документ подпишет глава государства. Затем поправки будут вынесены на общероссийское голосование, которое пройдет 22 апреля.

Теги: сенатор, Совет Федерации, поправки, Конституция России, новости РБК
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