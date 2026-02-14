 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Рубио назвал хорошую и плохую новости по Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Хорошая новость, по словам Рубио, заключается в том, что круг нерешенных вопросов сузился, плохая же — остались «самые сложные» темы. Работа над урегулированием продолжается, подчеркнул госсекретарь
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Вопросы, которые остаются нерешенными в рамках переговоров по Украине — это «самые сложные проблемы», работа над их урегулированием идет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Плохая новость состоит в том, что [перечень спорных вопросов] был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа», — сказал он.

По его словам, США делают все возможное, чтобы сыграть свою роль в урегулировании украинского конфликта.

«Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился, вот это действительно хорошая новость», — добавил американский госсекретарь.

Atlantic сообщил о возможной «самой тяжелой уступке» Киева
Политика

Рубио выступил с заявлением в преддверии переговоров, которые должны состояться в Женеве 17 и 18 февраля. Они будут трехсторонними с участием Украины, России и США. Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Одним из наиболее сложных вопросов считается территориальный. Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев заявляет о нежелании отказываться от претензий на территории и приоритете для него принципа «стоим, где стоим». Российская сторона называла территориальный вопрос принципиальным.

При этом два советника украинского президента несколько дней назад сообщили журналисту The Atlantic Саймону Шустеру, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса.

Как сообщил журналист, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.

Сам Зеленский в интервью Шустеру заявил, что Киев в отношении администрации президента США Дональда Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны». «Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.

Как писала Financial Times, США дали Украине понять, что получение ею гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Также Вашингтон намекнул, что пообещает предоставить Киеву больше вооружений в случае вывода украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса, рассказывали источники издания.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио Украина мирные переговоры
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Рубио встретится с Зеленским в Мюнхене
Политика
МИД Украины заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности
Политика
Atlantic сообщил о возможной «самой тяжелой уступке» Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде участием россиянина Спорт, 13:15
Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов Спорт, 13:12
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:10
Рябков заявил о возможности БРИКС ответить на любое «отключение» США Политика, 13:10
Синоптики рассказали, ждать ли москвичам второго потепления в феврале Политика, 12:57
Мошенники усовершенствовали схему обмана под видом курьерской доставки Общество, 12:53
«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене Политика, 12:40
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Кто такой фигурист Шайдоров, который сенсационно выиграл Олимпиаду 12:35
Как Малинин потерпел сенсационное поражение на Олимпиаде. Фотогалерея Спорт, 12:18
Варшава сообщила о повреждении электрокабеля между Польшей и Швецией Общество, 12:17
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Слуцкая фразой «такого не видели» оценила прокат Гуменника на Олимпиаде Спорт, 12:11
Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа Политика, 12:08