Рубио назвал хорошую и плохую новости по Украине

Вопросы, которые остаются нерешенными в рамках переговоров по Украине — это «самые сложные проблемы», работа над их урегулированием идет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Плохая новость состоит в том, что [перечень спорных вопросов] был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа», — сказал он.

По его словам, США делают все возможное, чтобы сыграть свою роль в урегулировании украинского конфликта.

«Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился, вот это действительно хорошая новость», — добавил американский госсекретарь.

Рубио выступил с заявлением в преддверии переговоров, которые должны состояться в Женеве 17 и 18 февраля. Они будут трехсторонними с участием Украины, России и США. Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Одним из наиболее сложных вопросов считается территориальный. Москва требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев заявляет о нежелании отказываться от претензий на территории и приоритете для него принципа «стоим, где стоим». Российская сторона называла территориальный вопрос принципиальным.

При этом два советника украинского президента несколько дней назад сообщили журналисту The Atlantic Саймону Шустеру, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса.

Как сообщил журналист, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.

Сам Зеленский в интервью Шустеру заявил, что Киев в отношении администрации президента США Дональда Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны». «Именно поэтому мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет развитие событий», — сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.

Как писала Financial Times, США дали Украине понять, что получение ею гарантий безопасности зависит от подписания мирного соглашения, которое включает отказ от Донбасса в пользу России. Также Вашингтон намекнул, что пообещает предоставить Киеву больше вооружений в случае вывода украинских войск с контролируемых ими территорий Донбасса, рассказывали источники издания.