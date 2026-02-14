 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа

Зеленский: Трамп хочет заключить мирное соглашение одним большим пакетом
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп хотел бы заключить мирное соглашение «сразу же», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом», заявил Зеленский. По его словам, Трамп видит договор подобием собственного «Большого прекрасного билля»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине «одним большим пакетом», который был бы похож на его One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает The Guardian.

По его словам, республиканец хотел бы заключить мирное соглашение «сразу же», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом».

Трамп заявил, что Зеленскому пора начать действовать по мирной сделке
Политика
Дональд Трамп

Трамп накануне заявил, что Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. По его мнению, Москва хочет сделки, и Зеленскому нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность».

Зеленский подтвердил, что США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы. Он также отметил, что готов был бы провести в стране выборы «как можно быстрее». Однако условием для этого президент Украины назвал перемирие продолжительностью в два-три месяца или полноценное завершение конфликта. В Кремле подчеркивали, что Москва стремится к долгосрочному миру, а не к временному перемирию.

Конституция Украины запрещает проводить выборы в период действия военного положения. Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Российские власти считают его власть нелегитимной. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что итоговый документ об урегулировании должен быть подписан только с легитимными властями.

Трамп неоднократно критиковал обе стороны конфликта за то, что они не могут прийти к соглашению, кроме того, он несколько раз пытался подтолкнуть Зеленского к сделке с Россией.

В Женеве 17–18 февраля должен пройти очередной раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Москву представит делегация из 15–20 человек. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина США мирное соглашение
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Зеленскому пора начать действовать по мирной сделке
Политика
Зеленский рассказал о сигналах от США о необходимости уступок
Политика
На переговорах в Женеве Россию представят не менее 15 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Украинский фигурист объяснил провал на Олимпиаде участием россиянина Спорт, 13:15
Слуцкая объяснила заниженные оценки Гуменника политикой и рядом факторов Спорт, 13:12
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:10
Рябков заявил о возможности БРИКС ответить на любое «отключение» США Политика, 13:10
Синоптики рассказали, ждать ли москвичам второго потепления в феврале Политика, 12:57
Мошенники усовершенствовали схему обмана под видом курьерской доставки Общество, 12:53
«Европа должна выжить». Что рассказал Рубио на конференции в Мюнхене Политика, 12:40
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Кто такой фигурист Шайдоров, который сенсационно выиграл Олимпиаду 12:35
Как Малинин потерпел сенсационное поражение на Олимпиаде. Фотогалерея Спорт, 12:18
Варшава сообщила о повреждении электрокабеля между Польшей и Швецией Общество, 12:17
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Слуцкая фразой «такого не видели» оценила прокат Гуменника на Олимпиаде Спорт, 12:11
Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа Политика, 12:08