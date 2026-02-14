Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа

Трамп хотел бы заключить мирное соглашение «сразу же», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом», заявил Зеленский. По его словам, Трамп видит договор подобием собственного «Большого прекрасного билля»

Владимир Зеленский (Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters)

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине «одним большим пакетом», который был бы похож на его One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает The Guardian.

По его словам, республиканец хотел бы заключить мирное соглашение «сразу же», поскольку ему «нравится, когда все делается одним большим пакетом».

Трамп накануне заявил, что Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. По его мнению, Москва хочет сделки, и Зеленскому нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность».

Зеленский подтвердил, что США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы. Он также отметил, что готов был бы провести в стране выборы «как можно быстрее». Однако условием для этого президент Украины назвал перемирие продолжительностью в два-три месяца или полноценное завершение конфликта. В Кремле подчеркивали, что Москва стремится к долгосрочному миру, а не к временному перемирию.

Конституция Украины запрещает проводить выборы в период действия военного положения. Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Российские власти считают его власть нелегитимной. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что итоговый документ об урегулировании должен быть подписан только с легитимными властями.

Трамп неоднократно критиковал обе стороны конфликта за то, что они не могут прийти к соглашению, кроме того, он несколько раз пытался подтолкнуть Зеленского к сделке с Россией.

В Женеве 17–18 февраля должен пройти очередной раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что Москву представит делегация из 15–20 человек. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января. Стороны оценили переговоры как конструктивные.