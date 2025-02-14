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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вэнс предложил перезагрузку отношений с Россией из-за ее сближения с КНР

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Вэнс отметил, что Россию следует прекратить изолировать от Запада, поскольку она превращается в «младшего брата» Китая. С ним США ведут торговую войну
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Julia Demaree Nikhinson / Getty Images)

Отношения Запада и России следует перезагрузить после успешного урегулирования конфликта на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal.

По словам политика, сейчас Москва, находящаяся в изоляции от западных рынков, превратилась в «младшего партнера» Пекина.

«В интересах [президента Владимира] Путина не быть младшим братом в коалиции с Китаем», — сказал Вэнс.

Также вице-президент высказался по поводу мирного урегулирования на Украине. По его словам, возможное соглашение «многих шокирует». Сейчас на столе переговоров есть разные опции, Вэнс отметил, что они включают и экономические, и военные рычаги давления — он не исключил в том числе отправку американских войск на Украину при отказе Москвы от урегулирования.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Дональд Трамп после возвращения на пост президента США начал торговую войну с Китаем. Республиканец ввел 10-процентные пошлины в отношении всего товарного импорта из республики (в ходе избирательной кампании он грозился ввести такой тариф в размере до 60%).

Пекин в ответ тоже ввел пошлины: в 10% на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Также китайская сторона подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Reuters, побеседовав с трейдерами в городе Иу — мировым лидером по оптовому мелкосерийному производству, сообщил, что введенные Трампом пошлины не помешали китайским поставщикам. Продавцы объяснили это высокой рентабельностью товаров и тем, что пошлинная нагрузка в конце концов ложится на потребителей, то есть американцев.

Эксперт из Китайского центра международного экономического обмена Чжан Яньшэн в разговоре в Financial Times отмечал, что нынешняя ситуация «может быть только началом фазы торговой войны» и, если обстоятельства не изменятся, это приведет к «очень, очень плохой ситуации».

Путин описывал отношения России и Китая фразой «русский с китайцем — братья навек» из песни 1949 года, и отмечал, что стороны продолжат укреплять свое гармоничное партнерство.

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Джеймс Дэвид Вэнс Китай США Россия
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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