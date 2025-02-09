FT предупредила о новом витке торговой войны Китая и США

Введение пошлин США и Китаем может быть только началом торговой войны, предупреждают эксперты, но в то же время отмечают, что возможности для переговоров остаются

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Торговая война между Китаем и США, начатая при первом сроке американского президента Дональда Трампа, может возобновиться, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американский экспорт, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Трамп в начале февраля подписал указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая, объяснив это борьбой с незаконным потоком наркотиков, в частности фентанила. Они начали действовать три дня спустя, 4 февраля. В ответ Китай начал антимонопольные расследования в отношении Google и Nvidia и ввел 15-процентные сборы на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на сырую нефть и сельскохозяйственную технику. Решение вступает в силу 10 февраля.

По мнению эксперта из Китайского центра международного экономического обмена Чжан Яньшэна, «это может быть только началом фазы торговой войны» и, если ситуация не изменится, приведет к «очень, очень плохой ситуации».

Некоторые аналитики ожидали, что США и Китай проведут переговоры, чтобы предотвратить крупный торговый конфликт. Трамп говорил, что рассчитывает поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но после ответного шага Пекина заявил, что «не торопится» звонить ему. Специалисты в Пекине считают, что республиканец, пытаясь заставить Китай заключить соглашение, добился обратного эффекта.

«Китай не хочет такой сделки. Нужно вести переговоры на равных и заключать равноправное соглашение, а не то, в котором вы сначала устанавливаете для другой стороны высокие пошлины, а затем призываете к заключению сделки», — заявил аналитик Китайской ассоциации американских исследований Ма Вэй. В то же время эксперты отмечают, что ограниченный ответ Китая предполагает возможность для переговоров.

По словам профессора пекинского Университета международного бизнеса и экономики Джона Гонга, вопрос с фентанилом легко решить, стороны уже сотрудничают по этому вопросу. «Трамп, вероятно, хочет чего-то большего, о чем они [власти Китая] не могут говорить публично», — полагает он. В частности, республиканец мог потребовать оказать давление на Россию из-за боев на Украине или каких-то условий продажи TikTok.

Торговый эксперт Венди Катлер полагает, что Китай, в отличие от Канады и Мексики, будет «играть вдолгую»: «Пекин, скорее всего, займет выжидательную позицию, прежде чем рассматривать возможность взаимодействия». По словам аналитиков, сейчас Китай лучше подготовлен к введению тарифов, чем в прошлый раз, к тому же Пекин больше обеспокоен американским контролем за экспортом технологий.

За 11 месяцев 2024 года США ввезли китайских товаров на $401 млрд, за 2023 год — на $448 млрд. Торговый дефицит США с Китаем по товарам за январь-ноябрь прошлого года составил около $270 млрд. Общая стоимость китайского импорта из США за 2024 год, подпавшего под тарифы Пекина, составляет около $14 млрд, подсчитал РБК на основе таможенной статистики Китая. Это 8,5% общего импорта американских товаров в Китай.