Адмирал США назвал Россию, Китай и КНДР тройкой «нарушителей спокойствия»

Россия, Китай и КНДР обмениваются технологиями, устанавливают более тесное дипломатическое сотрудничество и проводят военные маневры, все это может изменить обстановку в Тихом океане, заявил командующий Тихоокеанским флотом США

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Китай, Россия и Северная Корея сформировали «треугольник нарушителей спокойствия», который может изменить ситуацию в Тихом океане и превратить открытый и свободный регион в место соперничества, считает глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро, передает Bloomberg.

«Мы являемся свидетелями зарождающейся оси автократии», — сказал Папаро на оборонном форуме в Гонолулу. Три страны обмениваются технологиями, устанавливают более тесное дипломатическое сотрудничество, а также проводят совместные военно-морские учения, заявил генерал.

В 2023 году агентство Yonhap сообщало, что с предложением организовать трехсторонние маневры выступил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу (с мая 2024 года — секретарь Совбеза) во время визита в Пхеньян. В 2024-м Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который среди прочего подразумевает проведение учений, отмечал президент Владимир Путин. О том, что маневры России и Северной Кореи — двусторонние или с участием Китая — уже проводились, стороны не сообщали. Минувшей осенью Россия провела морские учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, где были задействованы корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Власти называли их самыми масштабными за 30 лет.

По словам Папаро, США сохраняют преимущество в области производства субмарин, но Россия развивает технологии, позволяющие скрывать присутствие подлодок. По словам генерала, Россия пока не поделилась ими с Китаем, но действия стран в Тихом океане становятся все более эффективными.

Агентство отмечает, что комментарии Папаро прозвучали на фоне стремления президента Дональда Трампа улучшить отношения с Москвой и Пекином. В четверг, 13 февраля, республиканец предложил провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, обсудить на ней контроль над ядерными вооружениями и сокращение оборонных бюджетов стран в два раза.

Папаро ранее заявлял, что США готовы ответить Китаю, если тот предпримет попытку захватить Тайвань, и устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе. По словам адмирала, Пекин все более настойчив в своем намерении «принудительно объединиться» с Тайбэем. «Это уже не учения — это репетиция», — сказал он, имея в виду участившиеся военные учения Китая рядом с островом.