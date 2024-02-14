Российского дипломата вызвали в МИД Латвии из-за розыска министров

В МИД Латвии вызвали временного поверенного России Олега Зыкова для получения объяснений по поводу «опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», сообщило дипведомство.

МИД Латвии отметил, что еще в декабре 2022 года, когда российский Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за сноса советских памятников, одобренного сеймом, Рига проинформировала Москву «о решительном возражении министерства против усилий России по осуществлению своей национальной уголовной юрисдикции на территории другого государства».

«Министерство иностранных дел подчеркнуло, что попытки России осуществить экстерриториальную уголовную юрисдикцию должны рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Латвии и противоречащие Уставу Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении.

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