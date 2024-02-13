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Политика ,  
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Захарова назвала объявление премьера Эстонии в розыск «только началом»

Захарова: объявление в розыск премьера Эстонии Каллас — это только начало
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Объявление премьера Эстонии Каи Каллас в розыск в России — это «только начало», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», — написала она в телеграм-канале.

МВД России объявило Каллас в розыск ранее в тот же день, 13 февраля. По данным ведомства, эстонский премьер «разыскивается по статье УК» — по какой конкретно, не уточняется. Кроме Каллас в розыск объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

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Фото:Zuma / ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в розыск объявили политиков, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью». «Это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — сказал он (цитата по ТАСС).

После начала военной операции на Украине в ряде стран бывшего СССР начали сносить памятники советских времен. Летом 2022 года Кая Каллас сообщила, что в Эстонии уберут «из публичного пространства» все советские памятники. «Мы не дадим России возможность использовать прошлое для нарушения внутреннего мира в Эстонии», — заявила тогда она.

В МИД России предупреждали, что Москва будет принимать асимметричные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии за снос памятников, «прежде всего в политической и экономической плоскостях». Президент России Владимир Путин называл практику сноса памятников «потрясающим невежеством», у которого будут последствия.

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Мария Захарова МИД Эстония Кая Каллас розыск снос памятников
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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