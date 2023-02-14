Минобороны Норвегии анонсировало отправку восьми танков на Украину

Танк Leopard 2 (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Норвегия передаст Украине восемь танков и до четырех машин поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов, сообщает Минобороны королевства на сайте.

«Решение о передаче танков Leopard 2 и машин поддержки было принято после диалога как с главнокомандующим обороны, так и с другими европейскими странами. Ситуация в Украине приближается к критической фазе, и она зависит от быстрой и масштабной поддержки Запада. Мы также будем способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками», — сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, тип транспортного средства, которое предоставит страна, будет определяться с учетом потребностей Украины. Это может быть инженерный транспорт, аварийно-спасательный и другие. Норвегия также внесет для Украины 250 млн норвежских крон ($24 млн) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard II в Европейский фонд мира, который оплачивает поставки оружия из Евросоюза на Украину.

Сейчас правительство королевства работает над многолетней программой поддержки для Украины на сумму 75 млрд норвежских крон ($7 млрд). Программа будет предоставлять поддержку в размере 15 млрд норвежских крон ($1,4 млрд) каждый год в течение пяти лет.

Норвегия оказывает Украине военную поддержку, страна также присоединилась к санкциям против России. В начале февраля премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявлял, что Норвегия может направить часть своих возросших нефтяных доходов на предоставление Украине военной помощи. Кроме того, Норвегия намерена предоставить средства для борьбы с «глобальными» последствиями военных действий на Украине.



В декабре королевство в рамках ужесточения западных санкций ввело потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель. Решение принято вслед за соответствующими решениями Евросоюза и G7. Целью этой меры названо «сокращение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны».