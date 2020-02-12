Эрдоган сообщил о гибели 14 турецких военных из-за обстрелов в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Ahmed Deeb / Global Look Press)

Жертвами обстрелов в сирийской провинции Идлиб стали 14 турецких военнослужащих. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, ранения из-за обстрелов получили 45 турецких военных.

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган обвинил Сирию и Россию в нападении на мирных жителей в Идлибе. По его словам, Турция ждала выполнения соглашений (о меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. — РБК) по урегулированию конфликта, но этого так и не произошло. Эрдоган отметил, что турецкая сторона готова вывести свои войска за пределы наблюдательных пунктов в Идлибе.