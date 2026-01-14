Fox узнал о паузе в оформлении виз США россиянам и гражданам 74 стран

Фото: Dave Einsel / Getty Images

Госдепартамент США приостанавливает оформление виз гражданам России, Ирана, Бразилии, Ирака, Таиланда и еще 70 стран на время пересмотра процедур проверки, сообщает Fox News. Телеканал ознакомился с конфиденциальным документом ведомства.

Решение вступит в силу 21 января на неопределенный срок.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали РБК, что в течение последнего года на рынке фиксировался рост спроса на получение американских виз со стороны россиян. Так, за девять месяцев 2025 года Соединенные Штаты посетили около 162 тыс. российских граждан, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. При этом в доковидный 2019 год США посетили порядка 220 тыс. россиян.

Ранее Государственный департамент заявил, что в 2025 году аннулировал более 100 тыс. иностранных виз, включая около 8 тыс. студенческих. Свое решение ведомство объяснило необходимостью обеспечить безопасность страны.

Материал дополняется.