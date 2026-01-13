Госдеп США аннулировал в 2025 году 100 тыс. виз

Государственный департамент США в 2025 году аннулировал более 100 тыс. иностранных виз, включая около 8 тыс. студенческих.

«Мы продолжим депортировать этих головорезов ради безопасности Америки», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США в соцсети X.

Это число более чем в два раза превышает количество виз, аннулированных в 2024 году при администрации на тот момент президента Джо Байдена, пишет Newsweek.

Депортация является одной из мер миграционной политики президента США Дональда Трампа. В рамках этой политики он ограничил въезд граждан из 12 стран и ввел дополнительные ограничения для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Трамп также сократил квоту на прием беженцев с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в 2026 году, что стало минимальным показателем за всю историю программы. Приоритет будет отдаваться белым южноафриканцам, которых администрация считает жертвами дискриминации. Координацию программы передали из Госдепартамента в Минздрав под руководством Роберта Кеннеди-младшего.

Меры президента вызывают критику правозащитников и протесты. После июньских рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе Пентагон направил в город войска Нацгвардии. В октябре во всех 50 штатах прошли акции группы No Kings («Нет королям») против миграционной политики Трампа.

После того, как Байден оставил свой пост, он раскритиковал своего преемника за меры по отношению к мигрантам.