 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Госдеп США аннулировал в 2025 году 100 тыс. виз

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Государственный департамент США в 2025 году аннулировал более 100 тыс. иностранных виз, включая около 8 тыс. студенческих.

«Мы продолжим депортировать этих головорезов ради безопасности Америки», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США в соцсети X.

Это число более чем в два раза превышает количество виз, аннулированных в 2024 году при администрации на тот момент президента Джо Байдена, пишет Newsweek.

Трамп призвал активнее депортировать нелегальных мигрантов
Политика
Дональд Трамп

Депортация является одной из мер миграционной политики президента США Дональда Трампа. В рамках этой политики он ограничил въезд граждан из 12 стран и ввел дополнительные ограничения для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Трамп также сократил квоту на прием беженцев с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в 2026 году, что стало минимальным показателем за всю историю программы. Приоритет будет отдаваться белым южноафриканцам, которых администрация считает жертвами дискриминации. Координацию программы передали из Госдепартамента в Минздрав под руководством Роберта Кеннеди-младшего.

Меры президента вызывают критику правозащитников и протесты. После июньских рейдов иммиграционной полиции в Лос-Анджелесе Пентагон направил в город войска Нацгвардии. В октябре во всех 50 штатах прошли акции группы No Kings («Нет королям») против миграционной политики Трампа.

После того, как Байден оставил свой пост, он раскритиковал своего преемника за меры по отношению к мигрантам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США Госдепартамент США визы аннулирование виз
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Сотрудник миграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе
Общество
США увеличили выплату мигрантам за самодепортацию до $3000
Политика
Трамп заявил, что США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Дипломаты предупредили о риске кризиса на Кубе из-за давления Трампа Политика, 03:11
На Корсике застрелили экс-лидера националистов и футбольного функционера Политика, 03:00
Госдеп США аннулировал в 2025 году 100 тыс. виз Политика, 02:35
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:31
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов Политика, 02:17
В Харькове после взрывов начался пожар Политика, 01:48
WSJ узнала о жалобах Трампа на генпрокурора из-за оппонентов и Эпштейна Политика, 01:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Маск выразил желание получить опеку над ребенком из-за позиции его матери Политика, 01:31
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном Политика, 00:54
IATA ограничила провоз пауэрбанков на борту самолета Общество, 00:45
На территории Тимирязевской академии в Москве произошел пожар Общество, 00:31
Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета Политика, 00:22
Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов Политика, 00:13