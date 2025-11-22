Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия с большим разочарованием восприняла решение американской стороны ограничить для россиян пункты подачи заявлений на визу в других странах. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Комментируя тему с выдачей россиянам виз, он назвал это примером того, что в отношениях с США есть не только позитивные моменты, но и «откаты в прямом смысле слова».

«Мы с большим разочарованием восприняли решение американской стороны ограничить пункты подачи визовых заявлений для российских граждан, выезжающих по туристическим и некоторым другим категориям виз в США, двумя точками — Варшавой и Астаной», — отметил он.

Американское посольство в 2021 году объявило о прекращении выдачи в России виз для поездок в США из-за нехватки персонала. В сентябре 2025-го Госдеп изменил правила подачи документов на американскую визу: тем, кто постоянно живет в России, сузили выбор стран до двух. Теперь для подачи заявки на визу придется ездить в Астану или Варшаву. Это не касается тех россиян, которые постоянно живут в других странах.

В том же месяце российским журналистам, которые сопровождали главу МИД России Сергея Лаврова на Генассамблею Организации Объединенных Наций, ограничили перемещение по Нью-Йорку, где находится штаб-квартира ООН. Им выдали визу с разрешением находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка, что равнозначно 40 км. Обладателям такой визы также запрещено посещать другие штаты США.

Сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом The New York Times писала, что администрация нового президента США рассматривает возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан из 43 государств, в том числе России и Белоруссии. Въезд может быть разрешен только «состоятельным деловым путешественникам», но не по иммиграционным или туристическим визам.