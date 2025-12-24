Россия отказалась вводить зеркальные меры на визовые ограничения США

Фото: Sandy Huffaker / Getty Images

Россия не намерена отвечать зеркальными мерами на ограничения в выдаче американских виз гражданам Российской Федерации. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, принцип абсолютной зеркальности в подобных вопросах может нанести ущерб России.

«Я не думаю, что в наших интересах максимально усложнить приезд сюда граждан США, которые пользуются услугами наших консульских учреждений», — отметил Рябков.

Замглавы МИДа подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении контактов и обменов, поскольку существуют «человеческие связи, которые тоже нельзя просто так рушить». При этом он указал, что принцип взаимности в дипломатии сохраняется.

«Могут быть асимметричные меры, необязательно те, о которых объявляется публично. Есть способы решать вопросы путем договоренностей», — добавил Рябков.

Он также назвал нормализацию консульского обслуживания российских граждан в США одной из ключевых тем диалога по двусторонним раздражителям. По словам Рябкова, текущая ситуация остается «вопиющей» и крайне сложной для многих россиян.

В сентябре Госдепартамент США обновил правила для всех заявителей на неиммиграционные визы. Согласно новым требованиям, записываться на собеседование теперь необходимо в посольстве или консульстве США в стране гражданства либо постоянного проживания заявителя.

До изменения правил подать документы и пройти собеседование на неиммиграционную визу можно было в любой стране.

Для граждан России местами подачи заявлений определены Астана и Варшава, поскольку США не ведут в России регулярные иммиграционно-визовые операции. Аналогичный порядок установлен еще для 16 стран, в том числе для Белоруссии (Вильнюс и Варшава) и Украины (Краков и Варшава).

При этом россияне, постоянно проживающие в других государствах, могут обращаться за визами в американские диппредставительства по месту проживания, однако в этом случае им необходимо подтвердить статус постоянного резидента соответствующей страны.

К неиммиграционным визам США относятся более десятка типов виз, в том числе туристические B-2, для деловых поездок B-1, визы J в рамках образовательных обменов, журналистские I и другие.