0

Казахстан провел встречи с западными послами после атаки БПЛА на танкеры

МИД Казахстана провел экстренные встречи с послами нескольких европейских стран и представителями США после атаки дронов на три нефтяных танкеры в Черном море 13 января. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря», — сказано в публикации в Telegram МИД.

В ходе встреч дипломаты Казахстана акцентировали внимание на необходимости обеспечения безопасности транспортировки углеводородов в соответствии с нормами международного права.

МИД подчеркнул, что Астана не является участником какого-либо вооруженного конфликта и вносит «значимый вклад в обеспечение глобальной и европейской энергетической безопасности». В ведомстве добавили, что атакованные танкеры были оснащены всем требуемым оборудованием и имели необходимые разрешения.

«Отмечаем, что возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры, и призываем партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем», — заключили в министерстве.

Материал дополняется. 

