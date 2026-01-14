НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе

НАБУ показало расшифровку переговоров Тимошенко и нардепа о подкупе голосов в Раде. Она предлагала долгосрочное сотрудничество за деньги. В качестве своей цели она назвала необходимость «грохнуть» большинство в Верховной раде

Video

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало в своем телеграм-канале видео с расшифровкой переговоров главы фракции Верховной рады о подкупе депутатов.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что речь идет о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко. В офисе партии прошли обыски, сама депутат их подтвердила.

В опубликованном ролике НАБУ она договаривается с неизвестным депутатом о том, что он и еще два других нардепа будут голосовать в Раде по той же схеме, что и «Батькивщина». В частности, депутаты получили задание поддержать отставку Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации, Дениса Шмыгаля — с поста главы Минобороны, Василия Малюка — с поста главы СБУ, однако они не должны были отдавать голос «за» их новые назначения.

«Мы хотим грохнуть это большинство и поэтому мы не должны давать им люфтов <...> Конечно, штрафных санкций никаких не будет», — говорит на записи женский голос.

За сотрудничество глава фракции предложила «десять за две сессии в месяц». Она подчеркнула, что речь идет не о разовой акции, а о долгосрочном сотрудничестве.

Ранее экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» подтвердила продолжавшиеся всю ночь обыски в офисе партии. Тимошенко заявила, что «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников. Она сравнила их действия с методами «штурмовиков Януковича».

Источник «Обозревателя» рассказал, что ей вручили подозрение по делу нардепа Юрия Киселя из «Слуги народа», которого подозревают в получении взяток за голосование. По ч. 4 ст. 369 УК Украины Тимошенко за это грозит до 10 лет тюрьмы.

Накануне Рада не поддержала назначение Федорова министром обороны страны и Шмыгаля министром энергетики. Их кандидатуры не набрали достаточного количества голосов. Об их назначении ранее просил президент Владимир Зеленский. При этом в обоих случая Рада поддержала их отставки с предыдущих постов. До этого, 5 января, об уходе с поста главы СБУ объявил Малюк.