НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе

НАБУ показало расшифровку переговоров Тимошенко и нардепа о подкупе голосов в Раде. Она предлагала долгосрочное сотрудничество за деньги. В качестве своей цели она назвала необходимость «грохнуть» большинство в Верховной раде

НАБУ опубликовало видео переговоров Тимошенко с нардепами о подкупе
Video

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало в своем телеграм-канале видео с расшифровкой переговоров главы фракции Верховной рады о подкупе депутатов.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что речь идет о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко. В офисе партии прошли обыски, сама депутат их подтвердила.

В опубликованном ролике НАБУ она договаривается с неизвестным депутатом о том, что он и еще два других нардепа будут голосовать в Раде по той же схеме, что и «Батькивщина». В частности, депутаты получили задание поддержать отставку Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации, Дениса Шмыгаля — с поста главы Минобороны, Василия Малюка — с поста главы СБУ, однако они не должны были отдавать голос «за» их новые назначения.

«Мы хотим грохнуть это большинство и поэтому мы не должны давать им люфтов <...> Конечно, штрафных санкций никаких не будет», — говорит на записи женский голос.

За сотрудничество глава фракции предложила «десять за две сессии в месяц». Она подчеркнула, что речь идет не о разовой акции, а о долгосрочном сотрудничестве.

Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках
Политика
Юлия Тимошенко

Ранее экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» подтвердила продолжавшиеся всю ночь обыски в офисе партии. Тимошенко заявила, что «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников. Она сравнила их действия с методами «штурмовиков Януковича». 

Источник «Обозревателя» рассказал, что ей вручили подозрение по делу нардепа Юрия Киселя из «Слуги народа», которого подозревают в получении взяток за голосование. По ч. 4 ст. 369 УК Украины Тимошенко за это грозит до 10 лет тюрьмы.

Накануне Рада не поддержала назначение Федорова министром обороны страны и Шмыгаля министром энергетики. Их кандидатуры не набрали достаточного количества голосов. Об их назначении ранее просил президент Владимир Зеленский. При этом в обоих случая Рада поддержала их отставки с предыдущих постов. До этого, 5 января, об уходе с поста главы СБУ объявил Малюк. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Юлия Тимошенко Депутаты подкуп
