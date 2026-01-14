Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках
Экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подтвердила продолжавшиеся всю ночь обыски в офисе партии. По ее словам, «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников.
«Обыск — грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, а поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации», — написала Тимошенко в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Она назвала действия правоохранителей «неотложными следственными действиями», не имеющими отношения к закону, и сравнила их с методами «штурмовиков Януковича». По словам Тимошенко, обыски являлись частью политической кампании в преддверии выборов.
«Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на протяжении многих лет», — заявила она.
Материал дополняется
