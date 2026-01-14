 Перейти к основному контенту
0

Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках

Юлия Тимошенко назвала пиар-ходом обыски в офисе «Батькивщины»
Экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» подтвердила продолжавшиеся всю ночь обыски в офисе партии. Тимошенко заявила, что 30 «вооруженных до зубов» мужчин фактически захватили офис, и вспомнила времена Януковича
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подтвердила продолжавшиеся всю ночь обыски в офисе партии. По ее словам, «более тридцати вооруженных до зубов мужчин» фактически осуществили захват здания, взяв в заложники сотрудников.

«Обыск — грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, а поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации», — написала Тимошенко в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Она назвала действия правоохранителей «неотложными следственными действиями», не имеющими отношения к закону, и сравнила их с методами «штурмовиков Януковича». По словам Тимошенко, обыски являлись частью политической кампании в преддверии выборов.

«Это не первый политический заказ против меня. Преследование и террор — мои будни на протяжении многих лет», — заявила она.

Материал дополняется

