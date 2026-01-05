Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ

Глава СБУ Василий Малюк покинул пост. Он заявил, что останется в системе спецслужбы для реализации «спецопераций мирового уровня» против России. РБК-Украина сообщило, что пост Малюка временно займет Евгений Хмара

Василий Малюк (Фото: SBUkr / Telegram)

Василий Малюк объявил об отставке с поста главы СБУ 5 января. Его заявление опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.

Сразу после сообщения об отставке Малюка президент Украины Владимир Зеленский встретился с начальником центра спецопераций «А» спецслужбы Евгением Хмарой. Ранее «Украинская правда» назвала его одним из основных кандидатов на пост главы СБУ. По данным РБК-Украина, Хмара временно возглавит спецслужбу.

«Опыт украинских спецназовцев и ЦСО «А» СБУ будем масштабировать. Сегодня также обсудили с Евгением другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые мы сейчас готовим», — написал Зеленский.

Сам Василий Малюк заявил, что остается в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.

О том, что Малюк может подать в отставку, ранее сообщили РБК-Украина и «Украинская правда». По словам собеседников журналистов, причина — утрата доверия со стороны Владимира Зеленского.