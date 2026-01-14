 Перейти к основному контенту
Какие страны ЕС поставили Киеву меньше всего военной помощи. Инфографика

Словакия официально решила прекратить поставки Украине
Сюжет
Инфографика РБК
Власти Словакии решили прекратить военную поддержку Украины. Дискуссия на эту тему идет и в Чехии. РБК подсчитал, какие страны ЕС оказывают наименьшую помощь Киеву в военной области
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Исполнительные и законодательные власти Словакии договорились об отказе от военной поддержки Украины, а также от предоставления ей кредитов. Соответствующее решение было принято президентом республики Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и председателем парламента Рихардом Раши 10 января в рамках консультаций по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. При этом все трое подтвердили необходимость назначить представителя республики для переговоров в рамках «коалиции желающих» — группы преимущественно европейских стран, которые обсуждают гарантии безопасности для Киева. Одновременно было решено не направлять в зону конфликта словацких военных.

Таким образом, Словакия присоединилась к Венгрии, которая изначально отказалась от предоставления военной помощи Киеву, ссылаясь на угрозу эскалации конфликта, а также на экономические издержки. Вернувшийся к власти в октябре 2023-го Фицо последовательно критиковал политику ЕС на украинском направлении и выступал против поставок оружия Киеву еще в ходе предвыборной кампании, однако Украина продолжала получать оружие и боеприпасы от Братиславы по старым контрактам. В целом к концу 2023 года Украина получила от Словакии военную помощь на общую сумму €671 млн, в том числе сверхзвуковые истребители МиГ-29 и комплекс ПВО С-300. В начале января 2026 года министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что республика предоставит Украине технику для разминирования, но не оружие. Другая помощь Киеву с конца 2023 года Братиславой не выделялась.

При этом на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока договорились о предоставлении Киеву займа в размере €90 млрд за счет общего бюджета союза. Венгрия, Словакия, а также Чехия отказались от участия в этой схеме. Новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш критически относится к продолжению военной помощи Украине в прежних объемах. Во время предвыборной кампании он обещал положить конец чешской инициативе по закупке снарядов для Киева (в 2024-м республика смогла поставить ВСУ около 1,5 млн крупнокалиберных боеприпасов, а в этом году объем поставок составит 1,8 млн). Выступая в парламенте перед процедурой вотума доверия 13 января, Бабиш с возмущением сообщил, что прошлое правительство «тайно» передало Украине оружие на $822 млн в рамках инициативы по закупке снарядов. После встречи «коалиции желающих» 6 января Бабиш уточнил, что республика не станет сворачивать инициативу, но прекратит ее финансировать — то есть оставит возможность для участия в ней других европейских стран.

Согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel, ведет расчеты зарубежной помощи Киеву), с начала военной операции и по 31 октября 2025 года ЕС выделил Украине помощь в размере $86,3 млрд (речь идет о финансовой поддержке). В числе главных военных доноров Украины — Германия (выделила Киеву $22,4 млрд на военные нужды), Дания ($10,9 млрд), Нидерланды ($9,4 млрд), Швеция ($9 млрд) и Франция ($6,8 млрд).

Кильский институт мировой экономики ведет расчеты зарубежной помощи Украине в рамках проекта Ukraine Support Tracker. Он фиксирует только межправительственные обязательства и транши 41 страны-донора (государств G7, членов ЕС, а также Австралии, Новой Зеландии, ряда азиатских и других стран), не учитывая частные пожертвования и помощь международных организаций.

Среди стран ЕС, которые не поставляют напрямую оружие Украине, помимо Венгрии также Мальта, Кипр и придерживающиеся политики нейтралитета Австрия и Ирландия (не входят в НАТО). При этом последняя не отправляет Киеву только летальное оружие, но участвует, например, в передаче техники для разминирования и бронемашин. В результате, согласно данным IfW Kiel, Киев получил от Дублина на военные нужды $120 млн при общей поддержке в $370 млн.

Греция выделила $170 млн на военные нужды Киева. При этом она, в отличие от Франции, Италии и Великобритании, присоединилась недавно к схеме закупок американского оружия для Киева под названием «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL), пообещав выделить на него €20 млн.

К настоящему времени в PURL участвуют около двух третей стран НАТО (преимущественно страны Северной Европы и Балтии), однако, как подчеркнул генеральный секретарь альянса Марк Рютте, «этого недостаточно». К концу ноября в рамках этой инициативы европейцы собрали около €4 млрд на оружие для Украины; по словам Рютте, в 2026 году на закупки потребуется тратить по крайней мере $1 млрд в месяц.

Как сообщает Politico, в настоящее время в ЕС не могут прийти к согласию относительно того, как Киев сможет использовать кредит в €90 млрд для закупок оружия. Франция выступает против закупок американского оружия на эти средства, настаивая на том, что приоритет надо отдавать европейским производителям, тогда как ФРГ и Нидерланды считают, что у Киева должны быть развязаны руки при расходовании выделенных ему ресурсов.

Мария Васильева, Анастасия Сирина, Мария Лозовая
военные расходы поставки оружия Украина ЕС Словакия
