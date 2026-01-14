Какие страны ЕС поставили Киеву меньше всего военной помощи. Инфографика

Власти Словакии решили прекратить военную поддержку Украины. Дискуссия на эту тему идет и в Чехии. РБК подсчитал, какие страны ЕС оказывают наименьшую помощь Киеву в военной области

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Исполнительные и законодательные власти Словакии договорились об отказе от военной поддержки Украины, а также от предоставления ей кредитов. Соответствующее решение было принято президентом республики Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и председателем парламента Рихардом Раши 10 января в рамках консультаций по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. При этом все трое подтвердили необходимость назначить представителя республики для переговоров в рамках «коалиции желающих» — группы преимущественно европейских стран, которые обсуждают гарантии безопасности для Киева. Одновременно было решено не направлять в зону конфликта словацких военных.

Таким образом, Словакия присоединилась к Венгрии, которая изначально отказалась от предоставления военной помощи Киеву, ссылаясь на угрозу эскалации конфликта, а также на экономические издержки. Вернувшийся к власти в октябре 2023-го Фицо последовательно критиковал политику ЕС на украинском направлении и выступал против поставок оружия Киеву еще в ходе предвыборной кампании, однако Украина продолжала получать оружие и боеприпасы от Братиславы по старым контрактам. В целом к концу 2023 года Украина получила от Словакии военную помощь на общую сумму €671 млн, в том числе сверхзвуковые истребители МиГ-29 и комплекс ПВО С-300. В начале января 2026 года министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что республика предоставит Украине технику для разминирования, но не оружие. Другая помощь Киеву с конца 2023 года Братиславой не выделялась.

При этом на декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока договорились о предоставлении Киеву займа в размере €90 млрд за счет общего бюджета союза. Венгрия, Словакия, а также Чехия отказались от участия в этой схеме. Новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш критически относится к продолжению военной помощи Украине в прежних объемах. Во время предвыборной кампании он обещал положить конец чешской инициативе по закупке снарядов для Киева (в 2024-м республика смогла поставить ВСУ около 1,5 млн крупнокалиберных боеприпасов, а в этом году объем поставок составит 1,8 млн). Выступая в парламенте перед процедурой вотума доверия 13 января, Бабиш с возмущением сообщил, что прошлое правительство «тайно» передало Украине оружие на $822 млн в рамках инициативы по закупке снарядов. После встречи «коалиции желающих» 6 января Бабиш уточнил, что республика не станет сворачивать инициативу, но прекратит ее финансировать — то есть оставит возможность для участия в ней других европейских стран.

Согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel, ведет расчеты зарубежной помощи Киеву), с начала военной операции и по 31 октября 2025 года ЕС выделил Украине помощь в размере $86,3 млрд (речь идет о финансовой поддержке). В числе главных военных доноров Украины — Германия (выделила Киеву $22,4 млрд на военные нужды), Дания ($10,9 млрд), Нидерланды ($9,4 млрд), Швеция ($9 млрд) и Франция ($6,8 млрд).

Кильский институт мировой экономики ведет расчеты зарубежной помощи Украине в рамках проекта Ukraine Support Tracker. Он фиксирует только межправительственные обязательства и транши 41 страны-донора (государств G7, членов ЕС, а также Австралии, Новой Зеландии, ряда азиатских и других стран), не учитывая частные пожертвования и помощь международных организаций.

Среди стран ЕС, которые не поставляют напрямую оружие Украине, помимо Венгрии также Мальта, Кипр и придерживающиеся политики нейтралитета Австрия и Ирландия (не входят в НАТО). При этом последняя не отправляет Киеву только летальное оружие, но участвует, например, в передаче техники для разминирования и бронемашин. В результате, согласно данным IfW Kiel, Киев получил от Дублина на военные нужды $120 млн при общей поддержке в $370 млн.

Греция выделила $170 млн на военные нужды Киева. При этом она, в отличие от Франции, Италии и Великобритании, присоединилась недавно к схеме закупок американского оружия для Киева под названием «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL), пообещав выделить на него €20 млн.

К настоящему времени в PURL участвуют около двух третей стран НАТО (преимущественно страны Северной Европы и Балтии), однако, как подчеркнул генеральный секретарь альянса Марк Рютте, «этого недостаточно». К концу ноября в рамках этой инициативы европейцы собрали около €4 млрд на оружие для Украины; по словам Рютте, в 2026 году на закупки потребуется тратить по крайней мере $1 млрд в месяц.

Как сообщает Politico, в настоящее время в ЕС не могут прийти к согласию относительно того, как Киев сможет использовать кредит в €90 млрд для закупок оружия. Франция выступает против закупок американского оружия на эти средства, настаивая на том, что приоритет надо отдавать европейским производителям, тогда как ФРГ и Нидерланды считают, что у Киева должны быть развязаны руки при расходовании выделенных ему ресурсов.