Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года

Машин для разминирования Božena (Фото: Verosaurus / Wikipedia)

Словакия предоставит Украине технику для разминирования, но не оружие. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, запись опубликована на YouTube.

При этом глава МВД подчеркнул, что позиция правительства по вопросу военных поставок остается неизменной: «Никакого оружия мы посылать на Украину не будем». Это первый пакет гуманитарной помощи с конца 2023 года, одобренный правительством Роберта Фицо.

Также украинская и словацкая делегации встретятся 17 октября в словацком городе Михаловце. Премьер-министр Роберт Фицо пояснил, что недавний визит министра обороны Роберта Калиняка на Украину был частью подготовки к этим межправительственным переговорам. По словам Фицо, некоторые министры должны провести двусторонние встречи перед основными переговорами.

Отношения между Украиной и Словакией остаются сложными. Правительство Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, выступает против военной помощи Украине, считая, что она «ведет лишь к продлению военного конфликта». Словакия неоднократно блокировала пакеты финансовой помощи Украине — в октябре 2023 года, а также в январе и марте 2025 года.

Ранее, в ноябре 2023 года, правительство Фицо уже отклонило 14-й пакет военной помощи, ограничив поддержку гуманитарными и нелетальными поставками. Позиция России остается неизменной: Москва выступает против любой иностранной помощи Украине, считая, что она лишь затягивает конфликт.