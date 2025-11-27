Почему затягивается назначение миллиардера Бабиша премьером Чехии

Парламент Чехии на специальном заседании рассмотрит вопрос о конфликте интересов кандидата в премьеры Андрея Бабиша — владельца крупнейшего в стране холдинга Agrofert и нескольких СМИ. Подробнее — в материале РБК

Андрей Бабиш (Фото: Dana Kesnerova / XinHua / Global Look Press)

27 ноября в парламенте Чехии пройдет специальное заседание, на котором кандидату в премьеры Андрею Бабишу предстоит объяснить, как он планирует разрешить конфликт интересов, возникающий в связи с тем, что связанные с его семьей трастовые фонды являются владельцами крупнейшего в республике многопрофильного концерна Agrofert. Заседание созвано по инициативе ушедших после выборов в оппозицию партий из правящей ранее коалиции, поддержанной представителями Чешской пиратской партии.

Популистское движение Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) одержало победу на парламентских выборах в Чехии, прошедших в начале октября. Оно набрало 34,7% голосов, а правящая коалиция Spolu («Вместе») получила всего 23,24%. В конце октября Бабиш на правах лидера победившей партии получил от президента республики Петра Павела мандат на формирование нового правительства.

В начале ноября Бабишу удалось собрать правящую коалицию, в которую, помимо ANO, вошли крайне правая националистическая «Свобода и прямая демократия» (СПД) и партия евроскептиков «Автомобилисты». Команда прежнего премьера Петра Фиалы подала в отставку, однако назначение Бабиша, которое должно быть оформлено решением президента, до сих пор не состоялось. «Если председатель движения ANO не сможет решить проблему конфликта интересов, то его назначением я буду способствовать возникновению противоправной ситуации», — объяснил Павел эту паузу.

Бабиш входит в десятку богатейших людей Чехии: по оценке Forbes, его состояние составляет более €3,3 млрд.

Как Agrofert мешает политической карьере Бабиша

Еще в 2017 году в Чехии был принят закон о конфликте интересов, который запрещает госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью или занимать должности в компаниях, которые могут извлечь выгоду от решений правительства. Чешские политики также не могут владеть СМИ или компаниями, получающими госсубсидии или инвестиционные льготы. Этот закон получил название «Закон Бабиша» (Lex Babis), поскольку лидера ANO, занимавшего тогда посты вице-премьера по экономике и министра финансов в кабинете Богуслава Соботки и готовившийся к очередной избирательной кампании, постоянно критиковали в связи с тем, что ему принадлежит Agrofert, в который входят десятки компаний, действующих в самых разных областях и странах. А еще Бабишу принадлежал холдинг MAFRA, который издает один из ведущих таблоидов страны Mladá fronta Dnes, чешскую версию газеты Metro, газету Lidové noviny, а также владеет радио- и телеканалами.

В том же году Бабиш, возглавлявший Agrofert до 2014 года, передал свои акции двум трастовым фондам — AB private trust I и AB private trust II. Однако аудит, проведенный Еврокомиссией в 2020 году, показал, что он, будучи уже премьером страны в 2017–2021 годах, остался фактическим владельцем концерна и продолжал его контролировать. Как следует из опубликованного Ekonomický deník нотариального протокола, к октябрю этого года глава ANO снова оказался единственным владельцем Agrofert, поскольку оба упомянутых траста были закрыты.

Бабиш неоднократно оказывался замешан в финансовых скандалах. В начале 2017 года премьер Соботка публично обвинил Бабиша в уклонении от уплаты налогов, после чего тот решил покинуть пост министра финансов. Затем Бабиша заподозрили в махинациях с субсидиями ЕС: будто бы он вместе с соратницей по партии евродепутатом Яной Надьовой умышленно вычленили компанию «Гнездо аиста» из состава холдинга Agrofert, чтобы получить дотацию для малого предприятия в размере 50 млн крон (примерно €2 млн). После получения денег компания снова вернулась во владение концерна Бабиша. Бабиш эти обвинения отрицал и называл дело политически мотивированным.

В январе 2018 года парламент выразил недоверие правительству Бабиша, и кабинет ушел в отставку. Однако в июне того же года Бабиш был повторно назначен на пост премьера, а в сентябре 2019 года расследование по делу «Гнезда аиста» было прекращено из-за отсутствия улик. И хотя время от времени в Чехии проходили массовые акции протеста, участники которых требовали отставки Бабиша, он сложил полномочия только после парламентских выборов 2021 года, когда ANO проиграла коалиции Фиалы.

После этого прокуратура вновь попыталась привлечь Бабиша к ответственности по делу о субсидии ЕС. Первое судебное разбирательство состоялось в 2023 году. Пражский суд первой инстанции вынес оправдательный приговор, но Верховный суд страны отменил его и вернул дело на пересмотр. В 2024 году политика вновь оправдали, однако прокуратура подала апелляцию, которую Верховный суд удовлетворил в мае 2025 года, указав, что суд не рассмотрел доказательства должным образом. В июне 2025 года дело вновь было отправлено на пересмотр, после чего Апелляционный суд отменил оправдательный приговор. В октябре Пражский городской суд направил в палату депутатов запрос о снятии неприкосновенности с председателя движения ANO для уголовного преследования. Примечательно, что, согласно опросу, проведенному для «Чешского радио» агентством NMS, 56% опрошенных поддерживают эту меру.

Как ситуация может развиваться дальше

Президент Павел уже заявил, что в случае если лидер ANO не сможет должным образом разрешить конфликт интересов, то он готов рассмотреть возможность назначить на пост премьера другого представителя движения.

В октябре Бабиш представил президенту несколько возможных решений проблемы конфликта интересов, но никаких деталей ни одна из сторон не раскрыла. Павел настаивает, чтобы лидер ANO изложил свою позицию публично. Однако Бабиш заявил, что готов предоставить подробную информацию о конфликте интересов непосредственно перед утверждением на пост премьер-министра и при условии, что его кандидатура будет гарантированно одобрена. Заместитель председателя ANO Алена Шиллерова заявила в эфире программы «Вопросы Вацлава Моравца» на Чешском телевидении, что Бабиш предпримет требуемые законом шаги, но Agrofert не продаст.

Помимо продажи Agrofert чешские юристы называют следующие способы выхода из кризиса: Бабиш может вновь передать компанию в «слепой траст», где владелец не имеет влияния на управление, оформить бизнес на детей либо отказаться от получения дотаций и участия в государственных конкурсах.

Политолог Петр Юст заявил в интервью DW, что Павел не заинтересован в сохранении тупиковой ситуации и новое правительство все-таки будет сформировано к декабрю. К слову, незадолго до специального заседания парламента, 25 ноября, коалиция Бабиша утвердила окончательный список кандидатов в будущее правительство, а лидер ANO передал его главе государства. Далее президент должен провести собеседования с каждым кандидатом и в случае отсутствия возражений состав кабинета должен быть утвержден парламентом. Бабиш выразил надежду, что этот процесс завершится во второй половине декабря, до заседания Евросовета, назначенного на 18–19 декабря.

Однако некоторые политологи считают, что между главой государства и кандидатом в премьеры существуют непримиримые разногласия в области внешней политики, что может стать препятствием для утверждения министров, отмечает DW. Бабиш открыто называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Партия ANO наряду с Fidesz Орбана входит во вторую крупнейшую фракцию евроскептиков и правых партий Европарламента «Патриоты за Европу» (PfE), образованную после прошлогодних выборов. Одной из главных своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов республики. В ее предвыборной программе, в частности, говорится, что необходимо противостоять попыткам Брюсселя отменить единогласное принятие решений в Евросовете, что поставило бы под удар соблюдение баланса интересов в блоке.

Бабиш критически относится к продолжению военной помощи Украине в нынешнем объеме. Еще в ходе предвыборной кампании он пообещал положить конец чешской инициативе по закупке снарядов для Киева (в 2024-м республика смогла поставить ВСУ около 1,5 млн крупнокалиберных боеприпасов, а в этом году объем поставок составит 1,8 млн штук). На этом фоне победа Бабиша заставила многих полагать, что Чехия присоединится к Венгрии и Словакии, которые проводят отличный от ЕС курс в отношении Украины. Президент Павел накануне выборов даже призвал европейских партнеров «не бросать Чехию один на один с Россией».

Хотя уже после выборов Бабиш вновь пообещал прекратить любую помощь Украине за счет бюджетных средств, его едва ли можно поймать на пророссийских высказываниях. «Мы никогда не потащим Чехию на Восток. Я абсолютно исключаю это», — заявил лидер ANO на одном из предвыборных митингов. А в свой первый премьерский срок он довольно жестко действовал в отношении России. В частности, в апреле 2021 года Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, идентифицировав их как сотрудников российских спецслужб. Россия в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Тем не менее глава МИД России Сергей Лавров в недавнем интервью назвал Бабиша наряду с Орбаном и словацким премьером Робертом Фицо исключениями среди европейских политиков: это «люди прагматики», которые думают о своих гражданах, а не о поддержке Киева.

Ведущий научный сотрудник Центра Вишеградских исследований Института Европы РАН Михаил Ведерников считает, что Бабиш все же будет назначен премьером. «Для Чехии это вполне нормальная политическая ситуация, когда премьер-министры назначаются не сразу по прошествии выборов. К слову, когда Бабиш победил на парламентских выборах в 2017 году, его назначение откладывалось более чем 200 дней. Так что это укладывается в политическую традицию Чехии», — пояснил РБК эксперт. По его мнению, президент Павел действительно не заинтересован в затяжном кризисе. «Но все же он политик, который ориентируется на либеральные ценности, поэтому стремится к разрешению конфликта интересов. По моим оценкам, путем долгих переговоров и после принятия тех или иных решений самим Бабишем ситуация разрешится и ANO не придется выдвигать нового кандидата на пост премьера», — заключил политолог.