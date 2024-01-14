В офисе президента Украины заявили о подготовке договора с США по безопасности

Киев сообщил о подготовке соглашения по безопасности с США, Канадой и ФРГ

Украина уже подписала соглашение по безопасности с Великобританией. Лондон взял на себя обязательство помогать Киеву и консультироваться в случае нападения. Москва неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны Запада

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

После заключения соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией Киев ведет переговоры о подготовке аналогичных документов с другими странами, в том числе с США, Канадой, Германией, Францией и Польшей, заявил советник главы офиса украинского президента Владислав Власюк.

«С ними прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран — предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности», — приводит его слова ТСН.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Лондон стал первым западным партнером Киева, который заключил с ним такой договор.

Британские власти, в соответствии с документом, взяли на себя обязательства предоставлять Украине помощью для защиты и восстановления ее территориальной целостности, работать над предотвращением, сдерживанием и противодействием «любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации», а также поддерживать интеграцию Киева в евроатлантические институты, в частности помогать с реформами и повышением совместимости страны с НАТО.

В соглашении также упоминаются суммы помощи Киеву со стороны Лондона, в том числе выделение £2,5 млрд в 2024 году.

Одно из положений документа предусматривает, что в случае нападения на Украину стороны соглашения в течение 24 часов могут провести консультации и договориться о дальнейших действия. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, там нет.

«Украинская правда» отмечала, что Сунак и Зеленский разошлись в оценках документа во время совместной пресс-конференции. Президент Украины называл соглашение «гарантиями безопасности», а британский премьер-министр использовал термин «заверения в безопасности».

Комментируя визит Сунака в Киев и подписание соглашения, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

Москва неоднократно критиковала западные страны за оказание военной помощи Украине. В Кремле указывали, что это не повлияет на ход военной операции. В декабре президент Владимир Путин заявлял, что «халява» с поставками для Киева, «судя по всему заканчивается». Помощь со стороны Вашингтона уменьшается и становится «весьма скромной», что ставит Украину в затруднительное положении, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.