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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предостерег Британию от размещения военных на Украине

Медведев: размещение Британией контингента на Украине — объявление войны
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак. Лондон анонсировал подписание «исторического соглашения» в сфере безопасности. Медведев предупредил, что размещение воинского контингента на Украине будет означать объявление войны
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев предупредил, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания «исторического соглашения в сфере безопасности». Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — заявил Медведев.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Сунак приехал в Киев на поезде днем 12 января, пишет Zn.ua. В этот день должно быть подписано соглашение о пакете военной помощи от Лондона для Киева.

«Я на Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослаблена. Всем украинцам: Британия с вами столько, сколько потребуется», — написал глава британского кабинета министров в соцсети X.

Утром в британском правительстве, анонсируя визит премьера, отметили, что он подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским «историческое соглашение» о сотрудничестве в сфере безопасности.

Лондон также окажет Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие пару лет.

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Персоны
Елена Чернышова
Риши Сунак Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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