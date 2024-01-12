Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

На Украине живут более 11 млн пенсионеров, которым не смогут платить пенсии без помощи из-за рубежа, предупредил Зеленский. В правительстве страны ранее предполагали, что основные соцвыплаты будут сделаны благодаря помощи МВФ

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У правительства Украины не будет денег на выплату пенсий без зарубежного финансирования, это угрожает жизням пожилых людей, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Латвию, передает «Страна».

«Мы много чего покупаем за свои деньги, но когда нет финансирования... Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?», — пояснил Зеленский.

Если помощь от США так и не поступит, проблемы с социальными и гуманитарными выплатами может возникнуть уже в январе, предупредила месяц назад глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Подласа. Собеседник «Страны» в президентской партии «Слуга народа» уточнил, что дефицит в январе может достичь 20 млрд гривен, общий дефицит бюджета на 2024 год — 1,57 трлн гривен.

Может быть отменена запланированная на 1 марта индексация пенсий, если до этого срока Украина не получит западную помощь, сообщала в декабре министр социальной политики Оксана Жолнович. На выплату базовой суммы пенсий денег должно хватить за счет налогов, пообещала она, но заграничная помощь расходуется на социальные выплаты, среди которых — помощь беженцам. Министр напомнила о транше от МВФ почти на $2 млрд, которые должны покрыть социальные траты на первые месяцы 2024 года. «Так что я уверена, что люди не останутся без необходимых средств», — заключила Жолнович.

Дефицит внешней поддержки вернет украинскую экономику в режим «выживания», а если иностранная помощь так и не поступит, то Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, считает министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Поддержка партнеров крайне важна. Нам это нужно срочно», — подчеркнула она.

По данным Financial Times, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Как рассказывали источники FT, Еврокомиссия намерена согласиться на уступки Венгрии, чтобы ускорить выделение Украине помощи. Были альтернативные варианты, не требующие согласия венгерской стороны, но они заняли бы больше времени, а Киев просил решить вопрос к марту. «В какой-то момент в марте ситуация станет жесткой», — пояснял источник FT в украинском правительстве.

«По большому счету украинская экономика без внешней подпитки существовать тоже не может, сегодня уже всё по-другому. Сегодня, смотрите, там всё сбалансировано в целом — внешне, и бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выравнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний», — отмечал российский президент Владимир Путин.