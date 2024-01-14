Швейцария не увидела смысла годами обсуждать «формулу мира» Зеленского

Представители десятков стран собрались в четвертый раз на обсуждение мирного плана Украины, дипломаты сомневаются в перспективности усилий в отношении Бразилии и Индии. Россию не позвали, Москва заявляет, что достигнет своих целей

Фото: Gian Ehrenzeller / Reuters

Четвертая встреча на Давосском форуме в Швейцарии по мирному плану Украины будет последней, сообщило агентство Keystone-SDA со ссылкой на информированный источник, входящий в правительство Швейцарии.

«Нельзя обсуждать этот план годами», — сказал он и напомнил, что позиция России в плане не представлена.

Встреча началась утром в воскресенье, 14 января, накануне Всемирного экономического форума. В ней принимают участие советники лидеров 81 страны по безопасности и представители международных организаций. Встречу не посетили представители России и Китая, причем пекинские чиновники приезжали на предыдущие обсуждения.

Сейчас мало шансов изменить позицию крупных стран, заявивших о нейтралитете, оценивают дипломаты, которые участвовали в дискуссиях, выяснила Wall Street Journal. Среди таких государств они назвали Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Южную Африку и Бразилию. Как пишет издание, власти Украины рассматривают эту встречу в качестве решающей для формирования международной поддержки и оказания давления на Москву.

Источники WSJ рассказали также, что осенью власти России дали понять, что открыты для переговоров о прекращении огня с заморозкой конфликта на нынешних позициях. Аналогичную информацию в декабре сообщала New York Times. «Они хотят оставаться там, где они находятся на поле боя», — описал позицию Москвы один из источников издания, второй подтвердил, что российский президент не желает «отступать ни на метр». Несколько американских чиновников сказали NYT, что сигналы Москвы могут быть попыткой ввести в заблуждение и не говорят о подлинной готовности к компромиссу.

«Концептуально эти тезисы, которые вы представили, неверны», — прокомментировал сведения NYT представитель президента Дмитрий Песков.

Москва и Киев заявляли о желании дипломатического решения конфликта, однако выдвигаемые другой стороной условия считают неприемлемыми. Украинские власти требуют возвращения границ 1991 года и документальной фиксации завершения конфликта, такие условия предложил президент Владимир Зеленский в «формуле мира». Российская сторона отказывается обсуждать любые варианты, не учитывающие ее суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.

Зеленский выражал уверенность, что перемирие пойдет на пользу только России и спустя два года та сможет «переехать» Украину, а политический диалог так и не состоится. Заморозка конфликта лишит страну будущего и инвестиций, считает политик.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям — они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — говорил президент Владимир Путин.