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CBS уточнил число найденных у Байдена секретных документов

CBS: в общей сложности у президента США Байдена нашли около 20 секретных документов
В резиденции Байдена обнаружили около 10 секретных документов, а среди найденных в офисе президента США в аналитическом центре также примерно десятка бумаг есть сверхсекретные материалы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В резиденции президента США Джо Байдена в штате Делавэр обнаружили около десяти помеченных грифом «секретно» документов, таким образом, общее число найденных там и в аналитическом центре Penn Biden Centre составляет порядка 20 материалов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования,

По данным телеканала, среди найденных в резиденции президента документов не было материалов под грифом «совершенно секретно», который является высшим уровнем классификации. В то же время среди обнаруженных в аналитическом центре документов сверхсекретные документы были. Как отмечает CBS, утечка сверхсекретной информации может нанести «исключительно серьезный ущерб».

О том, что в ноябре прошлого года в офисе Байдена в Penn Biden Center нашли около десяти секретных документов, телеканал сообщил 10 января. По данным CNN, они относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Байден удивился, что их там обнаружили.

Спустя два дня помощники Байдена нашли вторую партию секретных документов, на этот раз в его доме в штате Делавэр. Сам президент публично признал, что они хранились в закрытом гараже.

Генпрокурор США Меррик Гарланд в тот же день назначил спецпрокурора для расследования этого инцидента. Им стал Роберт Хур, который ранее занимал пост заместителя генерального прокурора, а в 2018 году был назначен предыдущим президентом США Дональдом Трампом главным прокурором штата Мэриленд (покинул пост в 2021 году).

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать появление секретных документов в гараже и кабинете президента Джо Байдена. Однако член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что назначение спецпрокурора фактически закроет конгрессу доступ к материалам.

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Тем не менее, позже юридический комитет палаты представителей приступил к расследования инцидента. О решении комитета возглавить расследование в письме генеральному прокурору Меррику Гарланду сообщил его председатель, республиканец Джим Джордан. Копия обращения была опубликована на странице комитета в Twitter.

«Мы осуществляем надзор за действиями министерства юстиции в отношении неправильного обращения бывшего вице-президента Байдена с секретными документами, включая явно несанкционированное хранение секретных материалов в частном офисе в Вашингтоне и в гараже его резиденции в Уилмингтоне (штат Делавер)», — говорится в письме.

В Белом доме выражали уверенность, что документы попали в офис Байдена в Penn Biden Centre и его резиденцию «непреднамеренно» и пообещали тесно сотрудничать в расследовании.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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